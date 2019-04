O momento de fair play que não deixou ninguém indiferente: treinador do Leeds mandou a sua equipa sofrer um golo

Com a promoção automática à principal divisão inglesa em jogo, o Leeds United, orientado pelo treinador argentino Marcelo Bielsa, adiantou-se no marcador, com um golo oportunista de Mateusz Klich, enquanto o avançado do Aston Villa, Jonathan Kodjia, estava deitado no relvado, lesionado, à espera de ser assistido.

Depois deste golo, os jogadores do Aston Villa perderam a cabeça, seguindo-se momentos de tensão entre jogadores e equipa técnica, que culminou na expulsão de Anwar El Ghazi por uma suposta cotovelada (apesar de nas repetições ser visível que o jogador não tocou em Patrick Bamford).

A confusão durou cerca de cinco minutos, e depois de uma discussão entre as equipas técnicas, Marcelo Bielsa ordenou que os seus jogadores permitissem que os rivais marcassem golo.

“Eu sugeri [ao Bielsa que ele deixasse marcar o golo do empate] acho que era o mais certo a fazer e ele concordou”, disse Dean Smith, treinador do Aston Villa. “Mas não tenho a certeza se todos os jogadores concordaram com esta decisão.”

O golo surgiu dos pés de Albert Adomah que correu até à baliza sem oposição, com a exceção do sueco Pontus Jansson, o único que tentou parar o adversário e que parecia inconformado com a decisão.

“O que aconteceu, aconteceu”, comentou Bielsa no final do jogo. “O futebol inglês é conhecido por todo o mundo pela forma nobre como jogamos este jogo.”

Mike Dean afastou a hipótese de terem ficado ressentimentos depois desta partida: “Na altura, os jogadores ficaram furiosos, mas no final estavam todos a apertar as mãos, o desportivismo prevaleceu.”

“Antes de sair do relvado, o Klich veio pedir-me desculpa e disse que aquilo não devia ter acontecido."

O jogo terminou empatado e acabou com as aspirações do Leeds de subir automaticamente à primeira divisão inglesa, sendo que agora a equipa de Bielsa terá que disputar os playoffs para subir à principal divisão do país de sua majestade.