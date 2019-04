Pode um ser sem cérebro ter memória? Pode e já se sabe como

Em 2016, uma equipa de investigadores franceses descobriu uma espécie de fungo unicelular que se mostrou capaz, não só, de aprender, através de experiências empíricas, se determinadas substâncias eram, ou não perigosas, mas também de transmitir conhecimentos para espécies semelhantes.

Agora, os investigadores perceberam como é que estes organismos possuem estas capacidades, o que oferece uma nova perspetiva sobre as capacidades cognitivas de organismos sem cérebro.

Num estudo, publicado esta semana no Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, investigadores do Centro Nacional francês de Investigação Científica explicaram em detalhe as experiências que levaram a cabo com o ser vivo unicelular, de nome científico physarum polycephalum, e as conclusões que retiraram do estudo.

Em primeiro lugar, a equipa percebeu que o fungo crescia lentamente por cima de um ambiente que contivesse sal uma vez que sentia aversão a esta substância. Contudo, com o passar do tempo, o fungo começava a alastrar-se normalmente, a uma velocidade semelhante à que teria numa superfície não salgada. Os cientistas perceberam que o fungo tinha a capacidade de absorver o sal e, assim, adquirir este "conhecimento". Mas mais: uma vez em contacto com outros fungos, transmitiam-lhe essa "sabedoria" de que o sal não é perigoso, concluiram os cientistas, ao observar que estes cresciam sem dar qualquer sinal de aversão à substância.

Quando, porém, colocaram o fungo num ambiente neutro, repararam que a criatura expelia o sal passado dois dias e que, depois disso, perdia qualquer tipo de memória associada.

Depois destes resultados, os cientistas estão a tentar perceber se este organismo consegue memorizar mais do que uma substância ao mesmo tempo.

