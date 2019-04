Como são as glândulas e os ductos de leite humanos? Imagem com a resposta torna-se viral

Que as glândulas mamárias começam, normalmente, a produzir leite depois de uma mulher dar à luz é do conhecimento geral. Mas, a avaliar pela forma como uma imagem do sistema muscular feminino se tornou viral no Twitter, muito menos claro é o aspecto dessas glândulas e dos ductos, os tubos que transportam o leite de cada segmento das glândulas até ao mamilo.

Uma imagem partilhada no passado domingo não tardou a ultrapassar os 130 mil gostos e 45 mil partilhas, com muitos entre os milhares de comentários a expressarem, de forma mais humorada ou mais séria, o desconforto que o aspeto do interior da mama lhes provocou.

Não faltou também quem se mostrasse deslumbrado com a lição inesperada de anatomia, incluindo muitas mães a amamentar...

... e também quem se questionasse sobre o porquê de nunca ter visto esta imagem, lamentando só ter visto o sistema muscular masculino.