Café vegan na Austrália que fazia os homens pagar uma taxa extra vai encerrar

O café vegan australiano Handsome Her, que causou bastante polémica nas redes socias por cobrar uma taxa extra de 18% a homens, uma semana por mês, irá encerrar as portas no dia 28 de abril.

Depois da sua abertura em 2017, o café, que para além de aplicar esta taxa extra também dava prioridade ao atendimento das mulheres, defendia que estas práticas pretendiam refletir a realidade e a diferença salarial entre os géneros.

A controvérsia na Internet escalou rapidamente, com as suas proprietárias a confessarem que se sentiam "o saco de boxe de Melbourne e da Internet". "A forma como o mundo reagiu mostra o quão frágil é a masculinidade e solidifica a nossa necessidade para confrontar e desmantelar o patriarcado."

Agora, apesar de não terem oferecido uma explicação em concreto para o encerramento do estabelecimento, afirman que nada teve a ver com a indignação online.

Na declaração. pode ler-se que o café não encerrou devido a “lágrimas masculinas e misóginas”, nem por “não fazerem dinheiro suficiente”. Esta decisão baseia-se puramente na vontade “de não quererem ter um café” e desejarem “partir numa nova aventura".

Uma das proprietárias, Alexandra O’Brien, disse ao Australian News que o imposto cobrado era doado para o Serviço para Mulheres Aborígenes da Elizabeth Morgan House. “Se as pessoas não se sentissem à vontade para o pagar nós não os expulsávamos. Isto foi apenas uma tentativa para fazer algo de bom”.

A notícia do encerramento foi recebida com reações mistas nas redes sociais do café, com vários clientes a desejarem boa sorte para o futuro das proprietárias e outros a demonstrarem o seu desagrado.

No último dia em atividade, o Handsome Her irá vender todos os seus produtos num esquema “pague o que quiser” e doar todos os lucros à associação sem fins lucrativos Maiti Nepal que ajuda e protege meninas nepalesas de serem exploradas e abusadas.