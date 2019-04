A incrível história do marinheiro que sobreviveu aos naufrágios do Titanic e do Lusitania

Um marinheiro britânico foi o único tripulante e sobrevivente de dois dos maiores desastres navais do século XX, o Titanic e o Lusitania (assim batizado em honra ao território que daria origem a Portugal).

Desde os seus 23 anos, relata a família, que George Beauchamp dedicava a vida ao mar. Com apenas um ano de experiência, mentiu sobre a sua idade para conseguir integrar a tripulação do Titanic, como bombeiro de bordo.

Aquando do impacto do navio com o icebergue, em 1912, Beauchamp ajudou vários tripulantes a escapar através de um bote salva-vidas. Segundo o seu testemunho oficial no inquérito realizado pelo comissário britânico de naufrágios, o marinheiro ouviu um “rugido como um trovão” quando se deu o impacto; depois disso, dedicou-se a ajudar “as mulheres e crianças que lá estavam a embarcar” no bote salva-vidas 13, “com um pé no navio e outro na embarcação".

Beauchamp e outros membros da tripulação começaram, então, a remar e a afastar-se do local “devido à sucção do navio” ao afundar-se. Apesar dos esforços, o marinheiro considerou que “se tivessem mais espaço deveriam ter regressado”. No entanto, o bote “não pôde regressar, pois estava lotado”.

Passadas algumas horas, o bote 13 acabou por ser resgatado pelo Carpathia, um navio de passageiros que conseguiu resgatar mais de 700 pessoas do Titanic.

A família de Beauchamp garante que o marinheiro embarcou depois no Lusitania, um navio de passageiros britânico que operou durante o início século XX, e que também estava a bordo quando este, em 1915, foi alvo um torpedo lançado por um submarino alemão, durante a Primeira Guerra Mundial.

Após regressar a casa, em East Yorkshire, Inglaterra, Beauchamp desistiu (compreensivelmente...) de trabalhar em grandes navios e dedicou os seguintes anos da sua vida a embarcações mais pequenas, contam os familiares. Morreu em 1965 aos 77 anos de idade, em Southampton.