"Mais olhos que barriga": tubarão morre engasgado a tentar comer tartaruga

Greg Vella, um pescador natural de Long Beach, publicou fotos no Facebook de um tubarão que morreu engasgado com uma tartaruga marinha no Japão.

Antes de ter tirado a imagem que foi publicada no grupo Commercial Salmon, Albacore & Crab Fishers, o pescador ouviu na rádio que um tubarão branco andava a nadar com uma tartaruga na boca, mas desvalorizou a notícia.

“As pessoas começaram a gozar com o assunto, por isso não prestei muita atenção”, escreveu o pescador na publicação.

No dia seguinte, o cadáver do tubarão, que pesava mais de 2 mil quilos foi encontrado preso em redes de pesca.

“Os capitães com quem falei disseram que tinham visto o tubarão no dia anterior e que ele parecia moribundo, uma vez que não conseguia retirar a tartaruga gigante da boca”, acrescentou, no post.

As imagens já foram partilhadas mais de 9 mil vezes e receberam mas de 7 mil gostos.

O tubarão branco é o maior predador marinho do mundo.