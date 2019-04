Tesla investiga explosão de um dos seus carros na China depois de vídeo viral

A empresa norte americana Tesla, que desenvolve, produz e vende automóveis elétricos, enviou uma equipa de investigadores para a China depois de ter sido publicado um vídeo de um dos seus carros a irromper em chamas e a explodir.

No vídeo é possível observar fumo a surgir na parte de baixo de um Modelo S que se encontrava num parque de estacionamento de um complexo de apartamentos em Shangai, antes de as chamas aparecerem e o carro explodir. Este vídeo foi originalmente publicado na rede social chinesa Weibo, conhecida como "o Twitter chinês".

“Depois de ficarmos a par do incidente que ocorreu em Xangai enviámos, imediatamente, uma equipa ao local de forma a ajudarmos os investigadores locais a averiguar o que realmente aconteceu. Pelo que sabemos, ninguém se magoou", reagiu a Tesla, em comunicado.

Este não é o primeiro caso do género: um acidente semelhante aconteceu em Los Angeles no ano passado, mas esta é, contudo, a primeira vez que aconteceu com um carro parado.

Elon Musk, CEO da Tesla, no passado, acusou a imprensa de prestar demasiada atenção à segurança dos carros da sua empresa enquanto ignorava os incidentes das outras marcas.

O mais recente modelo desta empresa é o Model 3, que recebeu uma classificação perfeita de cinco estrelas da US National Highway Safety Administration (NHTSA).

A Tesla disse num post no blogue da marca, que “o Model 3 tem a distinção de possuir a menor probabilidade de sofrer uma lesão do que qualquer outro carro testado pela NHTSA” e que era “o carro mais seguro alguma vez construído.”

