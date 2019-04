Fóssil de Tiranossauro Rex é colocado à venda no eBay e deixa paleontólogos indignados

Um caçador de fósseis colocou à venda no eBay o fóssil de um diminuto Tiranossauro Rex por, aproximadamente, 262 milhões de euros. O negócio deixou a comunidade paleontológica em alvoroço, uma vez que se este fóssil for mesmo parar a uma coleção privada vai ser impossível continuar a estudar o espécime.

“Fósseis são importantes para o estudo cientifico, como é o caso desta cria de Tiranossauro, pois são pistas para o passado da nossa herança coletiva cultural e deveriam ser mantidos no domínio público”, respondeu, em comunicado, a Sociedade de Paleontologia de Vertebrados. “Uma vez que fósseis de vertebrados são raros, a maioria contribui de uma forma única para o conhecimento da história da vida na Terra. Cada exemplar que é retirado do domínio público contribui para a fragmentação da nossa História que nunca será completamente recuperada.”

O fóssil foi descoberto em 2013 por Alan Detrich um arqueólogo e caçador de fósseis norte americano numa escavação feita em propriedade privada em Jordan, no estado de Montana. Como tal o fóssil passou a pertencer ao septuagenário.

“Eu sou o seu dono”, disse Detrich sobre o fóssil. “Ele é meu e eu posso fazer o que quiser com ele.”

Em 2017, Detrich emprestou o fóssil ao Museu de História Natural da Universidade do Kansas, onde esteve até o arqueólogo decidir leiloá-lo.

A Sociedade de Paleontologia de Vertebrados critica também a Universidade, por ajudar a inflacionar o preço do esqueleto, apesar de a instituição se ter afastado do processo de venda e pedido ao vendedor para retirar qualquer tipo de menção à Universidade da descrição do produto

A análise do fóssil pode ajudar a resolver um grande debate paleontológico: se se trata mesmo de um filhote de T-Rex ou uma espécie diferente, classificada como nanotiranossauro. Se o esqueleto acabar numa coleção privada pode ser impossível descobrir a resposta.

Para já, apesar de existir mais de uma centena de potenciais interessados no fóssil, ainda não foi feito nenhuma proposta em concreto.

