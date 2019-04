Cactus, o cão que se tornou a estrela de uma das maratonas mais exigentes do mundo

A Marathon des Sables é uma ultramaratona de 251 quilómetros realizada no deserto do Sara, considerada um dos desafios físicos mais exigentes do mundo. Mas o grande protagonista da última edição não foi um atleta humano - foi um cão chamado Cactus.

O nómada canino apareceu na segunda fase da corrida e juntou-se aos concorrentes. percorrendo cerca de 24 quilómetros. Depois disso, muitos pensavam que Cactus, como foi batizado, abandonaria o percurso, mas o animal continuou na corrida e completou as restantes fases do percurso, galgando aproximadamente 37 quilómetros na terça-feira, 9, e 76 quilómetros no dia seguinte.

Enquanto o último participante humano demorou 31 horas para completar o percurso de quarta-feira, Cactus apenas precisou de 11 horas e 15 minutos, algo que o colocaria em 76º lugar, em cerca de 800 atletas.

A participação do canino tornou-se viral com vários jornais e televisões a reportar o percurso de Cactus, que, entretanto, já tem conta no Twitter.

Após a sua entrada na prova, os juízes decidiram atualizar as categorias: homens, mulheres e cães.

"Sei que ele se está a divertir imenso”, escreveu no Facebook Karen Hadfield, uma hoteleira de raízes britânicas e australianas que afirma ser dona de Cactus (cujo nome verdadeiro é Diggedy). Karen explicou que o cão está habituado à companhia de estranhos e que, normalmente, viaja 40 quilómetros por dia “apenas por diversão”.

Cactus dormiu sempre no acampamento onde os corredores, organizadores, jornalistas e voluntários descansavam. Estes ofereciam-lhe água nos checkpoints e os participantes partilhavam a sua comida com o cão.

A equipa médica, por seu lado, analisou-o regularmente e garantiram que esteve saudável durante toda a prova. “Não tem qualquer tipo de bolhas [nas patas]”, disse a podologista Anthony Serena.

Nas manhãs das corridas, Cactus percorria as tendas com a sua boa disposição. Tiravam-lhe umas fotos, recebia umas carícias, depois juntava-se com os restantes participantes e, quando ouvia o tiro de partida, arrancava, com os olhos focados na meta.

“Muitos corredores estavam nervosos pela manhã, mas ele estava sempre descontraído”, disse Meghan Hicks de Moab, do Utah, vencedora da Marathon des Sables em 2013.

“Aquele cão é um animal. Passou por mim e nunca fui capaz de o acompanhar”, confessou Theo Holzapfel, um participante de Londres. “Segui as pegadas dele. Parti do princípio que ele soubesse onde estava a areia mais dura.”

Alguns concorrentes ficaram preocupados com Cactus por causa da etapa extra longa (76 km) que ocorreu na quarta feira. Após 25 km, o cão parou num checkpoint, onde chegou a vomitar, mas, depois de descansar cerca de meia hora à sombra, retomou a corrida e acabou a fase com sucesso.

“Nunca ninguém tinha visto nada assim”, disse Mohamed Ouhassou um condutor que transportou os jornalistas durante a ultramaratona desde 2004. “Na cultura berbere, os cães são considerados trabalhadores: a sua função é proteger cabras e outros animais. Não são animais de estimação. Se os organizadores da Marathon des Sables fossem marroquinos em vez de franceses, o Cactus provavelmente tinha sido enxotado da corrida.”

“Talvez para o próximo ano”, disse ao New York Times Hassan Taouchikht, outro motorista, “todos os participantes tragam os seus cães.” No final, Cactus teve direito a medalha. Os vencedores humanos foram o marroquino Rachid El Morabity e a holandesa Ragna Debats.

