O cão mais sortudo do mundo, salvo depois de ser encontrado a mais de 210 km da costa

Trabalhadores de uma plataforma de petróleo salvaram um cão que estava perdido a nadar no mar a mais de 210 km da costa tailandesa.

O cão, que foi batizado como Boonrod (palavra tailandesa para sobrevivente), foi encontrado na última sexta feira (12 de abril) perto de uma plataforma petrolífera no Golfo da Tailândia. O rafeiro conseguiu nadar até junto dos trabalhadores, que o chamaram e conseguiram icá-lo com uma corda.

Se as ondas estivessem um pouco mais fortes não o teríamos conseguido ver”, acredita Vitisak Payalaw, um membro da equipa de extração de petróleo da Chevron Thailand Exploration and Production.

Boonrod já se encontra em terra firme e foi recebido pela Fundação Watchdog Thailand, um grupo que apoia os direitos dos animais, e por veterinários.

A fundação jámostrou no seu Facebook fotografias do cão com um aspeto feliz e saudável.

Não se tem a certeza como é que o cão foi parar ao alto mar, mas Vitisak sugere que Boonrod talvez tenha caído de um barco de pesca.

Antes de voltar a terra, o cão foi tratado pelos funcionários da petrolífera, que lhe deram um banho e suplementos de minerais. Estava, relatam, desidratado, com fome e exausto,

Boonrod, atualmente, encontra-se no centro de resgate de animais em Songkhla, no sul da Tailândia, contudo esta estada pode ser curta, uma vez que, segundo o Bangkok Post, Vitisak Payalaw já se voluntariou para ficar com ele, se não houver mais candidatos.