Carta de uma mãe preocupada com a relação das novas gerações com os telemóveis

Confesso que não ia há muito tempo, mas nas últimas semanas por diferentes motivos aconteceu e não há nada como ver e sentir o novo paradigma dos recreios em algumas escolas.

Dezenas de miúdos maioritariamente de 2º e 3 ciclo, no chão, encostados às paredes ou em bancos, alinhados em fila. Outros sentados nas escadas, cada um interagindo com o seu smartphone. Noutra ponta, grupos reunidos à volta de um telemóvel. Esta imagem é pontilhada aqui e ali, por crianças sozinhas, dispersas olhando para o seu próprio smartphone. Quase todos os miúdos circulam de telemóvel na mão. É verdade que ao fundo, se ouvia o entusiasmo da rapaziada do futebol e existiam grupos de miúdos a falarem normalmente mas de facto o telemóvel era o sorvedor do interesse da grande maioria nestes recreios, naqueles intervalos, por aqueles dias.

Falando com outras pessoas apercebo-me da extensão e normalidade desta realidade que choca e preocupa tantos pais e professores.

O que aconteceu aos recreios, aos intervalos, aos tempos de lazer onde se corria, jogava, brincava, conversava ou se interagia com os amigos?

Estes fantásticos smartphones e o maravilhoso mundo digital foram concebidos de raiz por psicólogos, designers e engenheiros para que os amassemos, levando-nos para um casamento exigente que requer a nossa total, permanente e imediata atenção. Vários estudos apontam para uma dependência semelhante ao uso de substâncias aditivas.

Claro que não eram nem os meus, nem os seus filhos que estavam naqueles recreios. Nas nossas famílias a situação está totalmente controlada. Os nossos filhos não estão viciados até porque nós somos um óptimo exemplo!

Mas aquelas imagens são gritantes e de uma tristeza imensa.

Imaginava estes recreios como um dos tempos e espaços por excelência para o convívio e construção de relações. Toda uma aprendizagem que tem que ser, experimentada, vivida, que faz parte do processo educativo e de crescimento, do caminho de cada pessoa.

Um tempo e espaço de VIDA, cheio de vida, de uma vida real.

O local onde sem grande estruturação se desenvolvem os verdadeiros alicerces e competências de futuro. Onde os miúdos livremente exploram, tomam a iniciativa, organizam, arriscam e se começam a descobrir naquilo que mais os caracteriza como indivíduos. Não como cenário de mais vida virtual.

O virtual como escape e facilitismo perante qualquer dificuldade seja de relacionamento ou aceitação, parece ter passado a ser regra, a ser o normal.

É preocupante o relato de pais que acabam por ceder e dar telemóveis aos filhos para ocultar a solidão que eles sentem no recreio, quando todos os colegas estão ligados ao seu aparelho e não há com quem brincar!

Sortudos os rapazes da bola!

Muito mais fácil a integração neste grupo. E os outros? os que gostam de outras coisas ou que ainda não as descobriram? Os telemóveis acabam por ser a bengala social imediata oferecendo aparentemente a solução para qualquer dificuldade.

Estamos a privar os nossos filhos de viverem a vida real, de percorrerem este caminho que os vai preparando aos poucos para desafios maiores.

Esta imersão total e permanente na tecnologia digital, podia ser uma boa evolução mas todos os indicadores apontam para crianças cada vez mais sós, tristes, mais sedentárias, aborrecidas, com enormes dificuldades de concentração. A empatia, resiliência, perseverança, curiosidade, criação de redes, a descoberta do que nos move deve ser incentivado e experimentado desde cedo mas dá trabalho, um trabalhão! Se para nós adultos é difícil desligar, como queremos que as crianças e jovens doseiem o que foi feito para ser irresistível? Uma adição socialmente aceite.

Este é um tema só para pais? Qual o papel da escola? Qual a importância desde tempo e espaço? Porque é que existem estados, países que proíbem o uso dos telemóveis durante o tempo na escola? Em Portugal, há escolas que também o fazem, outras não. Já devem ter sido realizados todos os estudos. Mais de dez anos passados olhemos para as boas e más práticas que existem. Quais os benefícios da sua utilização, em que situações? Qual o prejuízo de não usarem? Um debate e partilha importante.

Como mãe, cidadã e curiosa, apenas posso falar do que leio, vejo e sinto. Sei que não posso ficar indiferente quando percebo que estamos a construir uma sociedade de miúdos que crescem numa solidão colorida e que andam na escola de mão dada com o seu melhor amigo… o telemóvel.

A tecnologia digital é das grandes e espetaculares inovações da década. Veio para ficar. Que se introduzam nas salas de aula estes temas para informação e debate. Que se preparem as novas gerações para que a tecnologia seja uma ferramenta que está ao serviço do homem e não o contrário.

Parece que os grandes criadores do mundo digital, entretanto foram pais e tardiamente introduzem os seus filhos neste mundo. A ser verdade, valia a pena perguntar-lhes o porquê. Que competências querem que os seus filhos adquiram antes da entrada neste maravilhoso mundo novo, por eles criado.