5 dicas para uma comunicação emocionalmente inteligente

Vários estudos comportamentais mostram que a inteligência emocional contribui em grande medida para o sucesso das relações interpessoais. Ser emocionalmente inteligente é tão-somente mostrar empatia pelo nosso interlocutor, compreender as suas atitudes e saber gerir muito bem as nossas emoções.

Imagine juntar a esta receita de relações saudáveis uma dose generosa de cortesia linguística. É a cereja no topo do bolo!

Neste artigo, partilho consigo algumas dicas para uma comunicação emocionalmente inteligente:

1. Trate o seu interlocutor pelo seu nome (o dele!)

“O nosso nome pronunciado ou lido por alguém é mágico. Pode quebrar barreiras para o entendimento”. Esta sábia afirmação é assinada por um dos mestres da inteligência emocional – Dale Carnegie.

Quer usemos um tratamento mais formal ou menos formal, é unânime que todos nós gostamos de ser tratados pelo nosso nome. Confesso que já ignorei alguns e-mails porque não eram personalizados; pelo contrário, captam a minha imediata atenção os que incluem o meu nome na saudação: “Estimada Sandra Duarte Tavares."

Um comunicador emocionalmente inteligente sabe que o nome do seu interlocutor é, sem dúvida, uma palavra mágica que soa a música aos seus ouvidos e lhe permite criar instantaneamente uma ligação com ele.

2. Elimine do seu vocabulário palavras de carga afetiva negativa

Existem na língua palavras que possuem uma carga afetiva neutra, ou seja, não aquecem nem arrefecem as nossas emoções. As palavras situação, questão, episódio parecem incólumes no que respeita à afetividade, porém, podem ser uma arma poderosa em situações de conflito. Vamos a um exemplo concreto: se numa situação de comunicação alguém nos oferece palavras de carga afetiva negativa: “Há um problema grave para resolver”, nós não devemos “pagar com a mesma moeda”. Devemos, sim, “pôr água na fervura”, devolvendo palavras neutras como “procuraremos resolver a situação tão breve quanto possível”. Jamais devemos alimentar a cólera na comunicação, oferecendo-lhe palavras tóxicas.

Um comunicador emocionalmente inteligente procura eliminar do seu léxico palavras de carga afetiva negativa.

3. Faça perguntas em vez de dar ordens

1 - Imprima este documento, por favor.

2 – Pode imprimir este documento por favor?

Qual destas frases lhe parece ter um impacto mais positivo?

A resposta parece óbvia. Criamos seguramente maior empatia com o nosso interlocutor se optarmos pelo enunciado B, concorda? A pergunta suaviza a intenção comunicativa de ordem. Trata-se de um princípio da delicadeza, que, sendo de cariz social, tem reflexos a nível linguístico. É este mesmo princípio que, por exemplo, num restaurante, o empregado aplica quando se dirige a um cliente perguntando “quer deixar o seu casaco no bengaleiro, por favor?” em vez de usar uma frase imperativa como “deixe o seu casaco no bengaleiro, por favor”.

Um comunicador emocionalmente inteligente conhece e aplica este princípio de cortesia linguística: fazer perguntas em vez de dar ordens.

4. Dê informações negativas de forma positiva

Sempre que temos de transmitir a alguém uma informação menos positiva, podemos recorrer a uma estratégia linguística muito eficaz – os eufemismos. Trata-se de um recurso linguístico que tem por função suavizar enunciados que têm, à partida, uma carga negativa. Vejamos alguns exemplos:

1 - Em relação ao seu desempenho, há ainda aspetos que deverá aperfeiçoar. (em vez de: há ainda aspetos negativos.)

2 - O relatório não correspondeu às expectativas, mas acredito que poderá torná-lo francamente melhor. (em vez de: o relatório não tem qualidade.)

Um comunicador emocionalmente inteligente sabe que para criar empatia com o seu interlocutor deve ser capaz de lhe dar uma informação negativa de forma positiva.

5. Seja generoso no uso de palavras positivas

Como vimos, há uma íntima relação entre as palavras e as nossas emoções. Sempre que recebemos uma mensagem calorosa, repleta de palavras amigas que nos alegram o coração, isso é o suficiente para tornar o nosso dia mais feliz! Quando nos oferecem palavras afetuosas como satisfação, expectativa, disponibilidade, gratidão, recompensa sentimos uma enorme felicidade. São palavras mágicas como estas que nos aquecem a alma e confortam o coração.

Um comunicador emocionalmente inteligente oferece ao seu interlocutor uma dose generosa de palavras positivas, porque sabe que esse é o passaporte para manter relações pessoais e profissionais mais saudáveis e felizes.