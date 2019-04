Madeira: Marcelo adia ida ao Funchal para dar prioridade a transporte de feridos

Em declarações no exterior do Palácio de Belém, em Lisboa, em direto para o Telejornal da RTP, o chefe de Estado disse que era sua intenção viajar de imediato para o Funchal, num avião da Força Aérea Portuguesa, "mas surgiu uma prioridade" que o levou a adiar a deslocação.

"Eu fui muito sensível a essa prioridade, que é a necessidade de os aviões, nomeadamente o avião que ia utilizar da Força Aérea Portuguesa, poder ser utilizado para transportar feridos. E sendo necessários os dois, isso tem prioridade. É muito mais importante haver o acorrer aos feridos do que o Presidente partir hoje", justificou.

"Portanto, irei, mas não irei imediatamente, porque há essa prioridade", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

Pelo menos 28 pessoas morreram no acidente com um autocarro turístico ocorrido hoje em Santa Cruz, na Madeira, disse à Lusa o presidente do município, Filipe Sousa.

Segundo o autarca, as vítimas mortais são 11 homens e 17 mulheres.

No autocarro seguiam 51 pessoas, tendo 22 delas sido transportadas para o hospital com ferimentos de várias gravidades.

com Lusa