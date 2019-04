6 tipos de pessoas tóxicas que deve evitar no trabalho

Três especialistas em ambientes de trabalho mostram de que tipo de colegas deve manter a chamada "distância de segurança". Kate Snowise, psicóloga americana, Teresa Marzolph, fundadora de uma consultora de capital humano em Phoenix e a autora do livro Tame Your Terrible Work Tyrant ("Dome o seu terrível tirano no trabalho", em tradução livre), Lynn Taylor, em declarações ao Huffington Post, listam seis perfis de colegas a evitar.