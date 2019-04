O padre "herói" que ajudou a salvar relíquias da Catedral de Notre Dame

Jean-Marc Fournier, capelão da Corporação de Bombeiros de Paris, está a ser aclamado como um herói depois de ter entrado, juntamente com os bombeiros, na Catedral de Notre Dame e salvado dois artefactos religiosos das chamas.

A informação foi confirmada por Etienne Loraillere, diretor da redação do canal televisivo católico KTO Télévision Catholique, que disse que o Padre Fournier “entrou na Capela de Notre Dame e salvou a Coroa de espinhos e o Santíssimo Sacramento."

Também um membro dos serviços de emergência disse que o “Padre Fournier é um grande herói”. “Ele não mostrou qualquer sinal de medo quando entrou na Capela e foi direito às relíquias, de forma a certificar-se que elas eram salvas. Ele lida com casos de vida e morte todos os dias e não mostra sinais de medo."

Esta não é a primeira vez que o padre se vê envolvido em casos de tragédia nacional. O Padre esteve presente nos ataques terroristas ao Bataclan, durante o concerto da banda Eagles of Death Metal, de que resultaram 89 mortos. Nessa altura, consolou as vítimas e concedeu o sacramento da absolivção aos falecidos. “Como a igreja católica me dá autorização, eu fiz uma absolvição coletiva”, disse, então, Fournier.

O francês começou a sua carreira religiosa na Alemanha e, mais tarde, em França. Em 2004, Fournier juntou-se à diocese das Forças Armadas onde passou sete anos a trabalhar com o exército por todo o mundo. Numa missão no Afeganistão, o padre sobreviveu a uma emboscada onde morreram 10 soldados.

Sobre esta experiência, o padre disse: “Na minha primeira viagem ao Afeganistão, eu estava apavorado – tudo o que vi era potencialmente perigoso, tal como aprendemos nos nossos treinos.”

A Coroa de Espinhos é, de acordo com a tradição católica, a coroa que foi colocada na cabeça de Jesus Cristo na sua crucificação. Depois de partes dos seus espinhos terem sido distribuídos pela Europa, foi levada para Paris em 1238 pelo Rei Francês Luis IX, após de ter sido oferecida como prenda pelo imperador Latino de Constantinopla Balduíno II. Este artefacto estava preservado numa caixa de ouro, guardado no tesouro da catedral, e apenas é exibida ao público ocasionalmente.

O Santíssimo Sacramento, usado e exibido em um altar como parte de ritual de missa, é o nome utilizado para o corpo e sangue de Cristo na forma de pão e vinho.

Para além destes objetos, Fournier também salvou o manto do Rei Luís IX.