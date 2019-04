Notre-Dame: As imagens de dois momentos arrepiantes que estão a emocionar as redes sociais

Foram centenas as pessoas que cantaram a música ‘Ave Maria’, nas margens do Rio Sena, enquanto a catedral de Notre Dame se encontrava em chamas. Na manhã do dia seguinte, foi Gautier Capuçon, um dos mais célebres violoncelistas da atualidade, que trouxe música à catedral. Veja os vídeos que estão a emocionar a internet