Cientistas descobrem espécie de bactéria que se "alimenta" de petróleo no fundo da Fossa das Marianas

A fossa das Marianas é o local mais profundo do oceano e atinge uma profundidade máxima de cerca de 11 km (em comparação, o Monte Evereste tem cerca de 9 km de altura). As expedições a este local são, por isso, perigosas e dispendiosas e, logo, limitadas. Agora, cientistas da Universidade de East Anglia (UEA) e investigadores chineses e russos descobriram no fundo da Fossa das Marianas uma espécie de bactéria que, através da capacidade de degradar hidrocarbonetos, consegue alimentar-se de petróleo.

Já tinham sido encontradas espécies com as mesmas capacidades, que foram, inclusivamente, utilizadas para limpar as descargas de petróleo que ocorreram em 2010 na explosão da plataforma Deepwater Horizon, contudo esta nova descoberta revela que a Fossa das Marianas é o local com a maior concentração deste tipo de micróbios.

“Sabemos mais sobre Marte do que sobre a parte mais profunda do Oceano”, disse o Professor Xiao-Hua Zhang da Ocean University of China, líder do estudo.

Os cientistas recriaram em laboratório as condições da Fossa das Marianas onde comprovaram que estas bactérias, efetivamente, se "alimentavam" de hidrocarbonetos.

“A nossa equipa de investigação recolheu amostras da população de micróbios da parte mais profunda da Fossa das Marianas”, explicou Johathan Todd, investigador da Escola de Ciências Biológicas da UEA. “Estudámos as amostras que recolhemos e identificámos um novo grupo de bactérias degradadoras de hidrocarbonetos [compostos orgânicos feitos de hidrogénio e átomos de carbono, que são encontrados no petróleo bruto ou no gás natural].”

Jonathan Todd explica como ocorre este processo: “estes micro-organismos alimentam-se de componentes semelhantes àqueles encontrados no petróleo e depois utilizam-nos para criar o seu próprio combustível. Espécies semelhantes foram decisivas na limpeza dos derrames de petróleo em desastres como aquele que aconteceu em 2010 no Golfo do México."

De forma a compreender porque é que estas bactérias se alimentam de hidrocarbonetos a equipe analisou amostras de água do mar recolhidas de diferentes profundidades.

“Nós descobrimos que existem hidrocarbonetos a cerca de 6 km abaixo do nível do mar, provavelmente até a maior profundidade, e uma grande proporção deles surge da poluição da superfície do oceano”, explica o investigador Nikolai Pedentchouk, da Escola das Ciências Ambientais da UEA.

No entanto, os cientistas perceberam que a origem dos hidrocarbonetos não é apenas humana: “Para nossa surpresa, também identificámos hidrocarbonetos produzidos de forma biológica no fundo da fossa. Esta descoberta sugere que existe uma população única capaz de produzir hidrocarbonetos para sobreviver."

Para além da alimentação, David Lea-Smith, da Escola de Ciências Biológicas da UEA acrescenta que esta capacidade tem outras funções: "Estes hidrocarbonetos podem ajudar os micróbios a sobreviver à pressão esmagadora do fundo da Fossa das Marianas."

A equipa de cientistas irá continuar a estudar este fenómeno e já tem o seu objetivo definido: "Uma das nossas maiores prioridades é identificar os micróbios que produzem os hidrocarbonetos, assim como perceber, ao certo, qual a quantidade de hidrocarbonetos gerados pela atividade humana e que vão parar a este ambiente desolado."