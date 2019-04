"Baby Shark" no Coachella? Sim, aconteceu e foi um sucesso. Lá e na Internet

Uma imensa multidão, como mostram as imagens, vibrou no último sábado ao som da versão do DJ Jauz do fenómeno mundial.

Pela parte da Internet, tinha ficado clara a vontade de ver o que Jauz faria com o tema, quando o tweet em que se anunciava que o faria se atingisse 20 mil retweets ultrapassou rapidamente esse marca.

O resultado chegou este fim de semana ao Coachella, com o DJ a misturar o Baby Shark com o tema eletrónico, também ele muito popular, "Sandstorm", de Darude.