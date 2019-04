Esta é a primeira imagem de sempre um buraco negro

Na sede da Comissão Europeia, e em simultâneo com conferências de imprensa noutros pontos do globo -- Estados Unidos, Japão, Chile, Xangai e Taipé -, coube ao comissário europeu Carlos Moedas, titular da pasta da Investigação, Ciência e Inovação, apresentar, juntamente com vários cientistas, o que foi classificado com "uma descoberta científica de primeira grandeza", que constitui "uma prova visual da existência de buracos negros", até agora sempre representados por simulações.