A Amazon está a usar a astrologia para convencer os clientes a comprarem os seus produtos

Este é um dos últimos textos de uma newsletter mensal da Amazon. Assinada pela "escritora de astrologia e visionária" Anna Katz, está a ser enviada, desde fevereiro, aos clientes premium, do serviço Amazon Prime. O propósito é relacionar um suposto alinhamento estelar de cada signo com produtos disponíveis no site.

As recomendações de acordo com cada signo são tão forçadas que podem passar por ironia bem-humorada - uma espécie de bicada autorreferencial ao capitalismo extremo. Mas a verdade é que os mais de cem milhões de subscritores do serviço Prime já receberam três destas newsletters, e em momento algum houve a mínima indicação de que não era um assunto "sério". O site de notícias de tecnologia Fast Company tentou contactar a Amazon sobre o assunto, mas não obteve resposta.

Veja aqui o que, segundo os astros, deve comprar na Amazon este mês.

Carneiro (21 de março a 19 de abril)

Os seus poderes psíquicos e intuitivos estão em alta este mês, caro Carneiro. O melhor é sentar-se e descontrair - talvez num confortável sofá novo, embrulhado num aconchegante cobertor do [departamento] Amazon Home - e far-se-á luz. Faça a si mesmo as grandes questões, ou não. De qualquer forma, prepare-se para alguma introspeção.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

A grande mudança está a chegar, mas ainda não chegou. Quando chegará, pergunta? A qualquer momento, caro Touro. Enquanto isso, não se canse à espera, como um pai protetor a aguardar ansiosamente que sua amada filha regresse do baile de formatura. A mudança chegará quando não estiver à porta: mantenha a sua atenção ocupada com o thriller épico HANNA e outros novos lançamentos no Prime Video.

Gémeos (21 de maio a 20 de junho)

Abril é o mês de networking para si, caro Gémeos. As estrelas decidiram fazer disparar o seu charme natural - agora dê-lhe bom uso. Para aumentar ainda mais o seu fator tchan, escolha uma ou duas peças de roupa nova de estilo primaveril do Prime Wardrobe.

Caranguejo (21 de junho a 22 de julho)

Explore as suas opções este mês, caro Caranguejo, mas não se comprometa. Com a primavera no ar, o mundo vai parecer maior - e mais amigável - do que tem sido, e vai desejar ver e experimentar todo esse mundo. Mantenha o corpo saudável, o sistema imunológico forte e a pele macia com o Amazon Elements e a nova linha de produtos para a pele da Belei, enquanto conhece gente nova e embarca em novas aventuras.

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Como um inveterado agitador, caro Leão, a inação não é sua cena. Este mês, no entanto, aceite o desafio e deixe as coisas acontecerem sem a sua contribuição ou influência. Desarme-se e escolha um best-seller ou uma boa revista da Prime Reading. Vai descobrir que, mesmo na sua ausência, o mundo continua a girar.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Ao passo que os dias se tornam mais longos, caro Virgem, a sua mente ficará mais clara. Não lhe consigo dizer aonde esta liberdade mental aumentada o irá levar; na verdade, pode não o levar a nenhuma direção específica. Deixe de lado a sua agenda de produtividade e seja apenas recetivo, calmo e aberto para onde quer que vá. As novas listas de música de primavera no Prime Music podem dar-lhe uma banda sonora para o manter sonhador.

Balança (23 de setembro a 22 de outubro)

As flores e as árvores não são as únicas coisas que florescem este mês, caro Balança - a sua vida social também. Mas garanta que não se sobrecarrega; não há nada melhor para estragar uma potencial amizade do que esquecer um encontro ou aparecer atrasado. Deixe que a entrega no Amazon Day facilite o planeamento - basta escolher um dia e a Amazon juntará os seus pedidos para entregar no mesmo dia, todas as semanas.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Todas as sementes que plantou vão desabrochar, caro Escorpião, embora não se saiba qual delas. Este mês é sobre estar sincronizado, com as coisas a aparecerem quando necessárias. Pode encontrar um velho amigo ou lembrar-se de uma ideia esquecida no momento perfeito - coma bem no Whole Foods Market ou no AmazonFresh para garantir que tem os recursos energéticos para juntar os pontos.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

As coisas têm sido tão claras como lama para si, ultimamente, caro Sagitário. Ou como areia movediça - quanto mais luta, mais se afunda. Pare, sente-se, pondere e deixe o Prime Insider da Alexa ajudá-lo com o que precisa; Quanto mais fundo estiver, mais cedo os seus pés vão encontrar terra firme.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Spock é o seu espírito animal este mês, caro Capricórnio. Seguir a sua intuição demasiado à letra só lhe causará problemas; em vez disso, fique-se pela lógica, pondere os prós e contras de cada opção e planeie cuidadosamente cada movimento. Olhar antes de saltar leva mais tempo do que cegamente: poupe tempo (e dinheiro) com o Prime Now.

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Quem é, caro Aquário? Qual é o seu objetivo? Onde vai? Essas perguntas vão estar na sua cabeça este mês, mas não se preocupe em encontrar respostas. Basta lembrar-se que Alexa Shopping e Prime Pantry estão sempre lá para responder às perguntas mais simples da vida, como "O que eu faço quando ficar sem molho picante?" e "Onde arranjo mais detergente para a roupa?".

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Você não pode esperar que as pessoas leiam os seus pensamentos, caro Peixes. Siga o exemplo desses pássaros que cantam lá fora e expresse-se. Mais do que isso, seja claro sobre o que quer, e depois peça gentilmente e diretamente, sem se preocupar. Pode praticar uma comunicação clara e satisfazer os seus desejos através dos Amazon Restaurants.