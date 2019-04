Cientistas descobriram espécie de urso capaz de imitações complexas de expressões faciais

Depois de um estudo que durou cerca de dois anos, investigadores da Universidade de Portsmouth, Reino Unido, descobriram que os ursos-do-sol, os mais pequenos entre os ursos, conseguem comunicar através da mímica facial, um feito que é considerado um pilar no sucesso da comunicação entre os humanos.

“Imitar as expressões faciais de outras pessoas é um dos pilares da comunicação humana. Já conhecíamos casos de primatas e de cães que são capazes de se imitarem, mas apenas grandes primatas e humanos é que são capazes de mostrarem grande complexidade nesta imitação. Agora, também os ursos-do-sol mostram serem capazes dessa capacidade”, explica Marina Davila-Ross, uma das autoras deste estudo, que acredita que este assunto devia ser investigado mais a fundo.

A descoberta deixou os cientistas a questionarem-se que outras capacidades comunicativas é que podem outros mamíferos possuir em comum com os humanos e que permanecem desconhecidas.

“Como eles demostram ter capacidade para efetuar esta complexa comunicação facial e por não possuírem qualquer tipo de elo evolutivo com os humanos (ao contrário dos macacos), nem terem sido domesticados (como os cães), estamos confiantes de que esta forma de mimetismo poderá estar presente noutras espécies”, acredita a investigadora.

Os autores deste estudo analisaram 22 espécimes, sem qualquer tipo de relação, de ursos-do-sol, com idades entre os 2 e os 12 anos. As observações foram efetuadas no Bornean Sun Bear Conservation Centre (BSBCC) na Malásia, local que tinha espaço suficiente para os animais poderem optar por interagir ou não. Foram gravadas 372 sessões entre janeiro de 2015 e setembro de 2016 e entre agosto e dezembro de 2017.

Destas observações, foi possível notar duas expressões distintas: a primeira em que os animais mostravam os dentes incisivos superiores e a segunda em que não os mostravam. O investigador Derry Taylor sugeriu que, através da primeira expressão o sujeito pretendia dizer que estava pronto para brincar e na segunda para fortalecer os laços sociais através de interações mais calmas.

“Acredita-se que apenas encontramos formas complexas de comunicação em espécies com sistemas sociais complexos”, no entanto, “como os ursos-do-sol são animais, maioritariamente, solitários, este estudo questiona essa convicção porque demonstra uma forma de mímica complexa que, até ao momento, se pensava que era exclusiva a outras espécies mais sociais”, acrescenta Taylor.