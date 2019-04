Três toneladas de hidrocarbonetos derramadas no Porto de Sines

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, explicou que "foram derramadas cerca de três toneladas de hidrocarbonetos" para o mar, que ficaram contidas na área do Terminal XXI "porque foram de imediato acionados os meios de contingência do porto de Sines".

O autarca indicou ainda que o derrame "aconteceu durante a trasfega de combustível", esta madrugada.

Em comunicado conjunto, a autarquia e a Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APSA) afirmaram que "ocorreu nesta madrugada, dia 05 de abril, no Terminal XXI, um pequeno derrame de hidrocarbonetos durante uma operação de fornecimento de bancas do navio 'Bahia Tres' ao navio 'MSC Sandra'".

Na nota, é ainda referido que, após o derrame, "foram colocadas barreiras, com vista à contenção e recolha do combustível derramado" no sentido de "minimizar o impacto do incidente na atividade portuária".

Neste momento, "decorrem os trabalhos de limpeza do cais e está em curso o processo de investigação liderado pela autoridade marítima e pelo Ministério Público", acrescentaram.

A operação de contenção e limpeza está a ser acompanhada por elementos da proteção civil municipal de Sines.

