Tubarões brancos têm resistência até aqui desconhecida a altos níveis de metais pesados no sangue

Predadores do topo da cadeia alimentar, os tubarões brancos acumulam níveis elevados de toxinas nos seus corpos devido à sua alimentação. Sendo uma espécie em vias de extinção, uma equipa de investigadores decidiu criar um plano de monitorização que ajudasse a compreender o impacto desta acumulação de toxinas.

Para este estudo, foram usados 43 tubarões brancos capturados em 2012 na expedição Ocearch, na África do Sul. "Para recolher as amostras, os tubarões brancos foram cuidadosamente tratados numa plataforma especializada, onde biólogos recolheram amostras de sangue e retiraram as medidas dos seus corpos, antes de serem identificados e devolvidos ao seu habitat natural”, explicou Chris Fischer, líder da expedição e fundador da Ocearch, organização sem fins lucrativos de recolha de dados científicos de espécies marítimas.

Surpreendentemente, depois de estudar as amostras, os investigadores não descobriram qualquer sinal que apontasse para um impacto negativo dos metais pesados na saúde dos predadores marinhos.

Neil Hammerschlag, co-autor do estudo, explica que disse que “ao medir a concentração de toxinas, como o mercúrio e o arsénio, no sangue dos tubarões brancos, estes podem funcionar como ‘indicadores do ecossistema’ e monitorizar a sua estabilidade.” “Se os tubarões tiverem níveis altos de toxinas nos seus tecidos, é bastante provável que as espécies abaixo na cadeia alimentar também as possuam, inclusivamente peixes que os seres humanos comem”, acrescenta Hammerschlag, que é diretor do Programa de Investigação e Conservação de Tubarões da Universidade de Miami (UM).

“Os resultados sugerem que os tubarões possam ter herdado um mecanismo de proteção fisiológico que os ajude a mitigar os efeitos negativos da exposição a metais pesados”, acredita Liza Merly, professora na mesma insituição.

Apesar da resistência aos poluentes destes tubarões, a espécie continua fortemente ameaçada, especialmente, devido à caça, sendo que, no mês de março, foi adicionado um número recorde de espécies de tubarões à lista oficial de animais em vias de extinção.