Moçambique: a casa que as cheias transformaram em ilha

Joaquina Ferrão parece cativa na sua própria casa, no bairro de Macuti, na cidade da Beira. Está tranquilamente sentada na varanda, mas a pátio frontal da moradia de piso térreo foi transformado num gigantesco lago.

É irresistível espreitar para lá dos muros que separam o terreno alagado da estrada, onde circulam automóveis e pessoas no seu habitual ritmo quotidiano. Joaquina Ferrão parece habituada à curiosidade que a sua casa-ilha desperta. Aparentemente, é impossível lá chegar sem galochas ou uma jangada, mas a jovem de 28 anos gesticula e indica uma entrada nas traseiras, por terreno relativamente seco.

Quando lá chegamos, Joaquina Ferrão está de sorriso aberto e nem hesita em convidar-nos para entrar em sua casa. Já terá repetido a sua história várias vezes e antecipa as perguntas: “A minha casa não tinha água nenhuma à volta. Nenhuma. Agora, é uma ilha.”

Apesar do terreno inundado, a água ficou-se pelos degraus da entrada e não invadiu o interior da casa. Teve algumas infiltrações no telhado e partiram-se alguns vidros das janelas na noite em que o ciclone Idai devastou o centro de Moçambique. Joaquina Ferrão sente que teve muita sorte. Vive sozinha com a mãe, Júlia do Rosário, com 69 anos. O pai morreu no ano passado.

Luís Barra

Já se habitou às águas paradas – um perigoso viveiro de mosquitos – a sua principal preocupação é a falta de eletricidade. “Garantiram-nos que voltava ontem, mas não…”, lamenta.

Há velas em vários cantos de sua casa e, para cozinhar, tem usado gás. Os irmãos que vivem em Maputo e em Nampula enviaram-lhe algum dinheiro para ajudar a contrariar as dificuldades.

Trabalhava na área da logística e, ao mesmo tempo, estudava Direito na Universidade Católica. Como está no último ano do curso, deixou o emprego para se concentrar nos estudos.

Quer ser procuradora do Ministério Público moçambicano na área da família. “Ainda há muitos pais que abandonam os filhos e deixam as mães a passarem muitas dificuldades. É preciso alguém que as defenda”, afirma.

Tem um trabalho de faculdade para entregar no final da semana, mas alimenta a esperança de o professor adiar o prazo. Vai pedindo a quem tem eletricidade para lhe carregar a bateria do computador para que possa estudar à noite.

Na varanda da sua “ilha” há livros e sebentas da faculdade espalhadas. Confessa que na noite do temporal chegou a pensar que “era o fim do mundo” mas, agora, a sua confiança no futuro é inabalável: “A minha geração vai provar que é possível um país melhor”.