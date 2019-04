Harry e Meghan chegam a um milhão de seguidores no Instagram em tempo recorde

"Bem-vindos ao nosso Instagram oficial", saudaram os duques de Sussex, no primeiro post que partilharam na rede social e que marca a "separação" da presença online de William e Catherine, duques de Cambridge. A publicação não tardou a ultrapassar um milhão de gostos e dezenas de milhares de comentários e, menos de cinco horas depois, a conta de Harry e Meghan já tinha batido o recorde mundial da chegada ao milhão de seguidores em menos tempo.

Segundo o Livro do Guinness, o recorde estava nas mãos do cantor sul-coreano Kang Daniel, que atingiu a mesma marca 11 horas e 36 minutos depois de publicar uma selfie com a legenda "HELLO" (olá).

A conta dos duques de Sussex tem agora mais de 3,3 milhões de seguidores, apesar de ter, esta quinta-feira de manhã, apenas dois posts: o tal primeiro, com uma galeria de fotos do casal, e uma de Harry em visita a um centro dedicado à saúde mental.