O caso de Jennifer, uma americana vítima de mutilação genital feminina, pode ser apenas a ponta do icebergue

Jennifer, que pediu para não revelarem o seu apelido, explica que decidiu contar a sua história depois de lançar uma campanha para pressionar o seu estado natal - Kentucky, no interior leste - a proibir a Mutilação Genital Feminina (MGF).

Internacionalmente condenado, o ritual, que normalmente envolve a remoção parcial ou total da genitália externa ou interna da mulher, é frequentemente associado a um leque de países africanos – ou então nas comunidades que aqueles têm espalhadas pelo mundo - e asiáticos.

Mas há cada vez ativistas anti-MGF a defender que a história de Jennifer, contada pela Thompson Reuters Foundation, sugere que a prática secreta também poderá acontecer em algumas comunidades brancas conservadoras, um pouco por todo o mundo.

Diz Jennifer que o seu pai era sacerdote numa igreja evangélica conservadora e que ali se ensinava que “os homens eram os líderes" e que "Deus fez as mulheres submissas”. Daí que muitas coisas vistas como normais no mundo ocidental ali fossem pecados. “Para uma mulher, a sua sexualidade era um pecado. Ter prazer era pecado”, recorda, agora com perto de 40 anos.

A sua história começa quando tinha perto de cinco anos e foi com a irmã mais velha fazer uma longa viagem. “Os nossos pais disseram-nos que íamos a um lugar especial. Pareceu-nos uma imensa aventura.”

Mas o entusiasmo rapidamente se transformou em terror. “Só me lembro de me segurarem os braços e as pernas e alguém me tapar os olhos. Foi horrível. Acho que desmaiei. Quando voltei a mim, tinha as pernas amarradas - para não me desfazer em sangue”.

Na viagem de regresso, Jennifer soube que tanto ela como a irmã tinham sofrido algo horrível - mas, já em casa, a mãe só disse que nunca iriam falar sobre isso. Desde então, e durante boa parte da sua vida, Jennifer acreditou que a maioria das mulheres passava pelo mesmo procedimento. Só percebeu que não era o caso quando estudou saúde reprodutiva na escola de enfermagem. Mas manteve o segredo: “Achei que era pecado falar sobre isso. A religião pode ser uma ferramenta poderosa para manter alguém em silêncio."

Em todo o mundo estima-se que cerca de 200 milhões de meninas e mulheres tenham sido sujeitas à MGF, dados das Nações Unidas. Sabe-se que é praticado em pelo menos 29 países africanos - e partes do Oriente Médio e da Ásia - mas também foram encontrados casos em comunidades da América Latina e Europa Oriental.

...E Renee foi a primeira

Jennifer é a segunda americana a fazer uma confissão destas. Em dezembro de 2016, foi a vez de Renee Bergstrom, então com 70 anos, revelar que tinha sido cortada quando tinha três anos. A mãe achava que ela se masturbava e então decidiu levá-la a uma clínica da igreja, daquelas que não se ensaiava em usar um bisturi naqueles casos. Estávamos em 1947.

“Depois, quando fiz 15 anos, numa consulta médica, indaguei sobre a sensação de puxar o tecido da minha cicatriz. Só que, sem saber, fui à mesma clínica. O médico decidiu então envergonhar-me ao dar-me um livro intitulado O Pecado do Auto Prazer”, contou Renée ao The Guardian. Seguiu-se o horror. A dificuldade em dar à luz, o facto de tanto ela como esse primeiro filho quase terem morrido, as propostas loucas para remover um dos mamilos e criar um clítoris falso. “Sempre achei estas propostas repulsivas. Mas foi um desconforto que continuou durante uns 50 anos.”

Sabia-se que, no século XIX; alguns médicos nos Estados Unidos tinham feito cortes clitorianos para “tratar” a masturbação e outros problemas parecidos. Os historiadores da medicina sempre garantiram que a prática morrera entre o início e meados do século XX. Mas agora já não se tem tanta certeza.

Shelby Quast, diretora da Equality Now, um grupo que trabalha para acabar com a MGF, assumiu que é possível haver mais casos destes em comunidades religiosas muito conservadores, seja qual for a crença. "O que sabemos é que a MGF sempre é usada para controlar mulheres e meninas e sua sexualidade - e muitas vezes há uma forte pressão sobre elas para que permaneçam caladas".

Jennifer, que relatou dores crónicas infindáveis, repetidas infeções e relações sexuais sempre muito dolorosas - “uma vida de dor”, resumiu – espera agora que a sua história encoraje outras pessoas como ela a quebrar o seu silêncio. E daír ter lançado a petição a pedir uma lei contra a MGF no Kentucky, um dos 21 estados na América que não criminaliza a prática.