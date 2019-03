Fãs portugueses de 'A Guerra dos Tronos' conviados a "dar sangue pelo trono"

O evento "Bleed for the Throne" (sangrar pelo trono) é uma iniciativa inspirada na série "A Guerra dos Tronos" e foi anunciado em Portugal esta quarta-feira, 27 de março, Dia Nacional do Dador de Sangue. A recolha terá lugar no dia 3 de abril, das 8h00 às 19h30, nos Centros de Sangue e Transplantação de Lisboa, Porto e Coimbra.

“Estamos incrivelmente excitados por podermos mobilizar o exército global de fãs de 'A Guerra dos Tronos' para fazer algo positivo no mundo”, disse Zach Enterlin, vice-presidente executivo do plano de marketing da HBO.

"Esta popular série televisiva à escala global é marcada pela fantasia, mas as necessidades de componentes sanguíneos nos hospitais são bem reais. Em média, Portugal necessita diariamente de 1.000 unidades de sangue para poder tratar os doentes. Esta campanha quer apelar à generosidade e nobreza dos fãs da série, para se tornarem novos dadores e ajudarem nesta causa maior de solidariedade", sublinha a HBO Portugal em comunicado.

Muitos atores da série, que chega à ultima temporada este ano - a oitava e derradeira temporada tem estreia marcada para 15 de abril - têm promovido a campanha internacional que agora chega a Portugal nas redes sociai, partilhando histórias pessoais sobre a forma como a doação de sangue afetou as suas vidas.

Uma das pessoas envolvidas na campanha foi Maisie Williams, que interpreta o papel de Aria Stark, que partilhou a história da sua avó, que doou sangue até uma idade bastante avançada.

Nikolaj Coster Waldau, ou Jamie Lannister, falou sobre um acidente que o levou a necessitar de levar seis unidades de sangue para sobreviver.