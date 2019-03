Burnout: o que é, como se previne e os sinais de alerta que não devem ser ignorados

O burnout é o tema de capa da VISÃO desta semana. Um estado de exaustão física, mas sobretudo emocional, fruto de frustrações acumuladas e da incapacidade para concilar todas as solicitações, familiares, laborais e/ou sociais, com as necessidades fisiológicas de reposição de energia, tanto do corpo como da mente.

A psicóloga Ana Bispo Ramires, que colabora com o Comité Olímpico de Portugal, explica, neste curto vídeo, os principais sinais de alarme e os cuidados a ter em conta para não se cair num estado de esgotamento.