NASA cancela primeira caminhada espacial com apenas astronautas do sexo feminino por falta de fatos do tamanho certo

As astronautas Christina Koch e Anne McClain deveriam fazer a viagem até à Estação Espacial Internacional (EEI) de forma a subsitituir as baterias do painel solar que alimenta as suas energias, naquela que seria a primeira caminhada espacial levada a cabo apenas por mulheres.

Em comunicado,a NASA anunciou, no entanto, a substituição de McClain pelo astronauta Nick Hague e justificou a sua decisão “em parte” pela falta de fatos espaciais: “[A McClain] soube durante a sua primeira caminhada espacial que o tamanho médio da camisola do fato espacial era mais adequado.”

Como, alega a agência especial, apenas um dos fatos poderia estar pronto até sexta feira, decidiu que este deveria ir para Koch.

Os fatos espaciais usados a bordo da EEI são um conjunto de partes que se combinam para se adaptarem aos corpos dos astronautas, explicou à Agence France-Presse (AFP) Brandi Dean, uma porta-voz da NASA, adiantando que existem três tamanhos disponíveis: médio, grande e extra grande.

Uma vez no espaço, os fatos podem requerer ajustes em função das mudanças causadas pela microgravidade, que faz com que os astronautas cresçam uns centímetros. McClain cresceu dois centímetros depois da sua viagem ao espaço.

Depois de, na semana passada, Anne McClain, cuja próxima ida ao espaço está agendada para o dia 8 de abril, ter sido a 13ª mulher a caminhar no espaço, Koch terá a oportunidade de ser a 14ª, no próximo dia 29. Ambas farão as suas missões na companhia de homens.

Até ao momento apenas existiram missões espaciais com equipas totalmente masculinas ou mistas, nunca apenas de mulheres.

A primeira mulher a caminhar no espaço foi a cosmonauta soviética Svetlana Savitskaya, em 25 de julho de 1984.

Ao todo, mais de 500 pessoas já foram ao espaço, mas, deste total, apenas 11% eram mulheres.