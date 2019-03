Este é o primeiro restaurante debaixo de água da Europa (mas já está esgotado até outubro)

Parece uma embarcação naufragada, mas é, afinal, o primeiro restaurante a funcionar debaixo de água da Europa. O Under – em norueguês, a palavra tem um duplo sentido: significa em abaixo ou maravilha – acaba de abrir, nas águas gélidas do mar da Noruega, na costa de Båly , Lindesnes, mas só nos primeiros dias de abril começa a receber os primeiros clientes. Além de restaurante, com capacidade para receber 35 a 40 comensais a cada noite (só serve jantares), o Under funcionará, também, como um centro de pesquisa da biologia marinha.

O edifício, com uma forma monolítica que submerge a mais de cinco metros abaixo do nível do mar, foi construído pelo gabinete de arquitetura norueguês Snøhetta – o mesmo autor do edifício Opera e Ballet Nacional da Noruega (vencedor do Prémio Mies Van Der Rohe em 2009), do Museu e Pavilhão Memorial 9.11 em Nova Iorque e, até, o responsável pelo design das novas notas da coroa norueguesa do Norges Bank.

