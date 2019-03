De olho na F1: filho de Schumacher segue pisadas do pai

É filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher e está prestes a fazer a sua estreia com um carro de Fórmula 1. Chamam-lhe Mick, soma apenas 19 anos e tem vindo a galgar etapas na carreira como um relâmpago. No ano passado, sagrou-se campeão europeu de Fórmula 3, repetindo o feito do pai há 28 anos: "É uma sensação irreal. Ainda não posso acreditar", confessa, sobre aquele que se tornou o primeiro título da carreira.

Agora, a correr na Fórmula 2, integra já a academia de jovens pilotos da Ferrari – e prepara-se para fazer a sua estreia com um carro de Fórmula 1 (F1). Segundo avançou a imprensa da especialidade, o alemão testará um carro da Ferrari e também outro da Alfa Romeo depois da programação do Grande Prémio do Bahrein, este fim de semana. O objetivo é claro: obter a superlicença, o nome dado ao documento necessário para que possa correr naquela que é a mais popular modalidade de automobilismo do mundo.

Mick, que faz 20 anos em 2019, começou a guiar aos nove, nas corridas de kart e nem usava o apelido Schumacher para fugir às comparações. Aos 14, estava a esquiar com o pai quando o fatídico acidente ocorreu – era um dos raros momentos passados em família, uma vez que Michael passava muito tempo a viajar pelo circuito da F1. Mas apesar do trauma e da dor, não desistiu: foi várias vezes vice-campeão na Fórmula 4 alemã e italiana antes de ir para a Fórmula 3 europeia. Aí chegado, chamou a atenção muito rapidamente.

Depois de uma temporada inicial em que terminou em 12º, no ano passado Mick sagrou-se campeão - e logo surgiram as comparações. “Fico muito feliz por ser comparado ao meu pai”, disse ao ARD, um canal de notícias alemão. “Como disse muitas vezes, ele é o meu ídolo."