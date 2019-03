Os alimentos com mais (e menos) vestígios de pesticidas

Segundo a análise do Environmental Working Group (EWG), quase 70% dos produtos vendidos nos EUA têm vestígios de pesticidas. No geral, foram encontrados 225 diferentes pesticidas e produtos de degradação de pesticidas em frutas e vegetais que comemos todos os dias. Antes do teste, todos os produtos eram lavados e descascados, o que mostra que a lavagem simples não remove todos os pesticidas.

Conheça os 12 alimentos com mais vestígios de pesticidas...

E os 15 mais "limpos"

A lista (Shopper's Guide) classifica a contaminação por pesticidas em 47 frutas e vegetais populares, com base na análise de 40 900 amostras recolhidas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e pela Food and Drug Administration (uma agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos)