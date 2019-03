Navigator contribui com €42 mil para Moçambique

A The Navigator Company, grupo português de produção de pasta e papel vai contribuir no imediato com 3 milhões de meticais (cerca de €42 mil) para fazer face aos danos causados pelo ciclone Idai em Moçambique.

À VISÃO, fonte oficial do grupo refere que o contributo foi feito pela sua subsidiária Portucel Moçambique, que fez também chegar “o seu apoio e solidariedade” aos governos provinciais que estão a lidar com a catástrofe.

O grupo tem em desenvolvimento um projeto em duas áreas do país, Zambézia e Manica (uma das mais afetadas), onde está previsto o uso e aproveitamento de mais de 245 mil hectares de áreas de plantação de floresta, cerca de dois terços da área total disponível de 350 mil hectares.

O projeto integrado, que avança por fases, prevê a construção de uma unidade de produção de estilha de madeira de eucalipto para exportação e poderá, dependendo da evolução, justificar a construção de uma fábrica de pasta de papel.

“Apesar do nosso projeto estar ainda numa fase inicial não poderíamos deixar de reafirmar também por esta via, o nosso compromisso com o benefício e desenvolvimento das populações das províncias onde estamos presentes, que também nos têm apoiado e permitido implementar as nossas iniciativas,” referiu a mesma fonte, que não especificou se o ciclone causou estragos nas estruturas da empresa.

As fortes chuvas causadas pelo ciclone tropical Idai, que atingiu Moçambique a partir de 14 de março, inundaram vastas áreas sobretudo à volta de Beira, a quarta maior cidade do país. Segundo as Nações Unidas, pelo menos 600 mil pessoas terão sido afetadas. Até ao momento, estão contabilizados 294 mortos.