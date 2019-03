Governo britânico cita excertos violentos da Bíblia para recusar asilo a iraniano cristão

O Home Office recusou o pedido de asilo de um homem natural do Irão, que tinha argumentado ter-se convertido ao Cristianismo depois de descobrir que era uma religião “pacífica”. Para provar que não, o organismo britânico pegou em seis excertos do Apocalipse, último livro da Bíblia, para mostrar que o Cristianismo está repleto de “imagens de violência, destruição e morte".

“Estes exemplos são inconsistentes com a sua afirmação de que se converteu ao Cristianismo depois de ter descoberto que era uma religião ‘pacífica’, em oposição ao Islão que é violento e vingativo”, lê-se no documento.

Advogados e ativistas acusam o caso de “distorção de lógica” e uma aproximação “imprudente” aos pedidos de asilo, acusando o Home Office de “inventar motivos para recusar” este tipo de requerimentos.

No Twitter, Nathan Stevens, o assistente social encarregue do caso, declarou-se chocado: “Vi muitas coisas ao longo dos anos, mas até eu fiquei genuinamente chocado ao ler as razões inacreditavelmente ofensivas utilizadas para justificar a recusa de asilo.”

“Independentemente das vossas opiniões sobre as religiões, como é que funcionários do Governo podem escolher citações de um livro sagrado e utilizá-las para destruir a decisão pessoal de seguir outra fé?", indigna-se.

Sarah Teather, diretora do Serviço Jesuíta aos Refugiados no Reino Unido, garante que é frequente encontrar casos em que o asilo é recusado por motivos “inapropriados”, mas que este "exemplo é particularmente escandaloso".

Contactado pelo britânico The Independent, o Home Office garante que a carta de resposta "não está de acordo" com a sua política de abordagem a casos de perseguição religiosa e que está a trabalhar para melhorar o treino de quem tem de tomar decisões no contexto de uma conversão religiosa.