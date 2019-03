Perguntas e respostas: tudo o que precisa de saber sobre os novos passes de transporte em Lisboa

Não é mentira (presume-se): a partir de 1 de abril, vai ser possível viajar pelos 18 concelhos da zona de Lisboa com um único título de transporte. Veja como.

O que muda?

Para assegurar a mobilidade por toda a Área Metropolitana de Lisboa (AML), vão passar a estar disponíveis apenas dois passes: o Navegante Metropolitano e o Navegante Municipal. O Navegante Metropolitano terá um custo de €40 e dará acesso a todos os meios de transporte público (comboio, autocarro, metro, barco) da AML. O Navegante Municipal permite circular livremente dentro de um dos municípios por €30.

Até onde se pode ir com um passe Navegante?

Os passes dão mobilidade pelos 18 municípios de Lisboa: Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira. Com um destes títulos, um utente pode ir, por exemplo, de Sesimbra a Mafra, ou de Vila Franca de Xira a Setúbal.

É uma grande diferença em relação ao que havia até aqui?

Enorme. Até à chegada destes novos modelos, a mobilidade na região de Lisboa dependia de vários passes que se adaptassem às necessidades dos utilizadores de transportes públicos. Os Navegante são mais baratos e garantem a deslocação pela AML sem restrições. Este novo título de transporte vai ter validade mensal, tendo que ser recarregado nos primeiros dias de cada mês.

Há um só passe igual para todos?

Não. Há um para crianças até 12 anos, o Navegante 12, que é gratuito (válido até ao último dia do mês em que a criança faz 13 anos).

Há outro para pessoas com idades superiores a 65 anos, pensionistas e reformados, o passe Navegante +65, que oferece as mesmas condições de transporte que o Navegante Metropolitano, mas por metade do preço (€20).

Finalmente, há um passe para famílias, o Navegante Família (disponível a partir de julho), que garante o transporte de todo o agregado familiar, independentemente do número de membros, pelo preço de dois passes: €80, no caso do Navegante Metropolitano, €60, no caso do Municipal.

Onde e como se podem aquirir os passes?

Os títulos únicos de transporte vão começar a ser utilizados a partir de 1 de abril e podem ser adquiridos no Portal VIVA a partir de 21 de março (ou nas locais habituais e no multibanco a partir de 26 de março). Não é necessário fazer um novo cartão com a chegada dos Navegante: basta ter o cartão Lisboa Viva.

Os que hoje beneficiam de descontos vão ter de pagar o valor por inteiro?

Não. Os descontos adaptam-se aos passe Navegante. A um estudante, por exemplo, aplicam-se as mesmas percentagens de desconto de que já usufrui hoje.