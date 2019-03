E se afinal for Mercúrio, e não Vénus, o planeta mais próximo da Terra?

É um Ovo de Colombo da astronomia: a resposta estava à frente de toda a gente, mas ninguém reparava nela. Três investigadores americanos garantem, agora, ter criado um modelo matemático que prova que Mercúrio está mais próximo da Terra, quando comparadas as órbitas médias. O estudo, publicado a semana passada na Physics Today, é simples, mas revolucionário, baseado num novo método que calcula as distâncias entre planetas ao longo do tempo. Dessa forma, Mercúrio, por estar muito perto do Sol, é também o planeta mais próximo de todos os outros, no sistema solar.

"Ao usarmos um método mais preciso para estimar a distância média entre dois corpos em órbita, descobrimos que essa distância é proporcional ao raio relativo da órbita interna", explicam os autores, no estudo. "Por outras palavras, Mercúrio está mais próximo da Terra, em média, do que Vénus porque orbita o Sol mais de perto. Mais do que isso, Mercúrio é o vizinho mais próximo, em média, de cada um dos outros sete planetas do sistema solar", escrevem Tom Stockman, Gabriel Monroe e Samuel Cordner.

Pedro Machado, investigador no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, confirma que ambas as teorias, a antiga e a nova, são válidas. “É tudo uma questão de perspetiva e linguagem”, afirma. “Se falarmos em distância mínima entre planetas, Vénus está mais próximo da Terra”, explica. Quando Vénus e a Terra estão mais próximos, há uma distância média de 0,28 unidades astronómicas (uma unidade astronómica é a distância que vai da Terra ao Sol) e, de facto, não há nenhum planeta que se aproxime mais.

Então como é que Mercúrio se aproxima mais? “Trata-se de uma questão temporal", diz Pedro Machado. "O planeta mais próximo de nós é Mercúrio, porque em termos temporais o ângulo que é feito entre Mercúrio, o Sol e a Terra é mais pequeno, tal como a sua distância média ao Sol."

Esta abordagem não se aplica só à Terra - abrange todos os outros planetas, incluindo Neptuno. Veja-se: Urano é o vizinho mais próximo de Neptuno, porque a distância média entre ambos é menor; no entanto, ao longo do tempo, Mercúrio é o planeta que lhe está mais próximo, quando orbitam de forma a estarem em lados opostos relativamente ao Sol.