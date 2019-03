"Avô das alergias" alerta que “nascer de cesariana é uma forma estéril de começar a vida” 

Popularizou a contagem do pólen, como uma informação relacionada com o clima, e previu, corretamente, o aumento dos níveis de alergia à penicilina. Agora, Bill Frankland junta a sua voz à corrente que aponta o dedo às cesarianas como causa de aumento das alergias. “É uma forma estéril de começar a vida, porque não prepara adequadamente as defesas do organismo”, sublinhou.

A sua preocupação é compreensível: na Grã-Bretanha, cerca de 13% dos perto de 700 mil nascimentos anuais são agora por cesariana eletiva (ou seja, programada) enquanto outros 15% são casos de emergência. Portanto, quase um terço dos nascimentos são por cesariana.

William "Bill" Frankland trabalhou ao lado de Alexander Fleming (o cientista que descobriu os antibióticos) no St Mary’s Hospital, em Paddington, Londres. Mais tarde, serviu no corpo médico da Armada Real Britânica durante a Segunda Guerra Mundial e ajudou a criar a associação britânica de alergologistas, em 1948. Agora, acaba de completar 107 anos – mas nada que o impeça de trabalhar. A ele devemos a tese de que uma reação alérgica resulta de uma deficiência nas defesas, e também foi quem abriu caminho à possibilidade de cura a longo prazo através da exposição de um sistema imunológico defeituoso a pequenas doses do alergéneo.

No caso dos bebés, a grande questão é que, ao não passarem pelo canal vaginal, não recebem as bactérias fundamentais para estimular o sistema imunitário e, assim, serem saudáveis. Essa é a razão, acrescente-se, para que há alguns anos se venha a considerar a ideia de esfregar os bebés nascidos por cesariana com secreções vaginais – embora também já seja consensual que a amamentação é outra forma de promover a saudável formação do nosso microbioma.

Entrevistado pelo The Telegraph a propósito de mais um aniversário, o médico mostrou-se confiante no futuro da medicina e na convicção de que as pessoas vão viver mais tempo. Mas não escondeu algumas preocupações: "Há novos antibióticos a serem preparados: esperemos que não se tornem, por uso em excesso, resistentes às bactérias”, disse o famoso alergologista, reconhecendo que a resistência antimicrobiana é uma das principais preocupações nos cuidados de saúde modernos.