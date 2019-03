"Brelcome": Uma campanha com trocadilho para dizer aos turistas britânicos que podem continuar a vir

Ainda ninguém sabe o que acontecerá a partir de 29 de março, a data anunciada para a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas com ou sem Brexit, e ainda mais tendo uma comunidade britânica de considerável dimensão, o Turismo de Portugal veio já tornar público que os cidadãos com aquele passaporte continuam a ser bem-vindos no nosso país - sublinhando que “nunca deixaremos de estar com quem partilhamos a mais antiga aliança do mundo.”

A campanha Brelcome (trocadilho entre Brexit e a palavra em inglês para bem-vindo, "welcome"), "integra o plano de contingência de Portugal para o mercado do Reino Unido", de acordo com o comunicado do Turismo de Portugal divulgado na semana passada. Especialmente criada para o mercado britânico, inclui ainda uma linha de atendimento online e uma área informativa específica no portal VisitPortugal, garantindo aos britânicos as condições de viagem de que beneficiam atualmente – como isenção de vistos, criação de corredores dedicados nos aeroportos, utilização dos seguros de saúde e reconhecimento das cartas de condução. Até junho, este investimento de 200 mil euros irá repetir um pouco por todo lado que, por aqui, há coisas que nunca mudam: as nossas praias, os nossos sabores, os nossos campos de golfe, os nossos festivais de música...

Na sexta-feira passada, a Standard & Poor’s (S&P) subiu o rating de Portugal de ‘BBB-’ para ‘BBB’, dois níveis acima do grau de investimento especulativo e com perspetiva estável, depois de sublinhar que “as autoridades portuguesas tomaram as medidas adequadas para, pelo menos, atenuar os efeitos no turismo de um potencial 'Brexit' sem acordo”.

A explicação é simples: trata-se, assumidamente, de um dos principais motores do crescimento e da resiliência da balança de pagamentos desde 2012. "O mercado britânico é muito significativo para Portugal", reconheceu Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, antes do lançamento da campanha, salientando que o objetivo era que o mercado britânico nos visse como o destino europeu mais amigável. “Tudo será criado para que os turistas do Reino Unido não sintam, apesar da saída do Reino Unido da União Europeia, qualquer alteração na experiência que tenham em Portugal", declarou ainda aquele responsável.

Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, também já frisou que “estas medidas foram muito bem recebidas pelos operadores turísticos e pelos próprios britânicos, que são o nosso principal mercado turístico” - só em janeiro, a procura subiu 4,3 por cento.

Além disso, havia a intenção de reforçar a campanha “Keep Calm”, que foi lançada no início do ano a anunciar: "não entre em pânico, tudo (pelo menos quando se trata de Portugal) está sob controlo".

“Apesar de todas as incertezas, queremos deixar claro que Portugal é um país inclusivo que acolhe a todos”, rematou o presidente do Turismo de Portugal Luís Araújo.