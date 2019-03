O que acontece quando duas galáxias colidem? Esta é a resposta captada pelo Hubble

O NGC 6052, como é designado o par de galáxias em colisão, foi fotografado já nas últimas fases de fusão, com os dois sistemas de tal maneira juntos que os seus limites já não se distinguem totalmente.

O fenómeno, que resulta da gravidade, foi descoberto em 1784 pelo astrónomo William Herschel, que achou estar perante uma galáxia com uma forma anormalmente redonda.

À medida que as duas galáxias se fundem, as estrelas de cada uma são arremessadas para fora das órbitas que mantinham e passam a seguir uma nova trajetória, estipulada pelos novos efeitos gravitacionais. Mas embora isto possa parecer meio caminho para colisões entre as próprias estrelas, a NASA explica que esses eventos são muito raros, uma vez que a esmagadora maioria do espaço de uma galáxia está vazio (ou seja, o espaço entre estrelas é enorme).

"Uma vez que as estrelas produzem a luz que vemos, a galáxia agora parece ter uma forma altamente caótica", explica a Agência Espacial Europeia, que opera o Hubble juntamente com a NASA. "Mais cedo ou mais tarde, esta nova galáxia vai adaptar-se a uma forma estável, que pode não se parecer com nenhuma das duas galáxias originais."

Para o caso de estar a interrogar-se se o mesmo pode acontecer à "nossa" Via Láctea... pode, e vai acontecer, com a vizinha Andrómeda. Mas para isso faltam, estimam os cientistas, pelo menos mais um 4 mil milhões de anos.