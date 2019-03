Luke Perry era demasiado novo para sofrer um AVC?

No dia 27 de fevereiro, Luke Perry sofreu um AVC e ficou em coma induzido, precisamente no dia em que a Fox confirmou o regresso da série "Beverly Hills, 90210", que o ator protagonizou nos anos 90 ao interpretar Dylan McKay.

Cinco dias depois, Arnold Robinson, o seu relações públicas, confirmou, em declarações à Assoaciated Press, que o ator americano não tinha resistido ao AVC.

Aos 52 anos, é normal que uma pessoa aparentemente saudável sofra um acidente vascular cerebral? A resposta parece ser afirmativa. Manuel Manita, neurologista no Hospital CUF Infante Santo, em Lisboa, explica à VISÃO que, "apesar de ser mais frequente entre os mais velhos, o AVC pode ser surgir noutras idades, quer em adultos jovens, adolescentes, crianças e até mesmo em recém-nascidos". Mas claro que as causas diferem "significativamente" com a idade.

Existem vários fatores de risco que podem facilitar o desenvolvimento de um AVC. Alguns exemplos são a hipertensão arterial, mas também o tabagismo, a diabetes, a obesidade e alguns problemas cardíacos como a fibrilhação auricular.

De acordo com o especialista, os AVC em crianças ou adultos até aos 45 anos representam entre 5 e 10% da totalidade dos AVC. "No geral, porque existem vários tipos, o AVC é a principal causa de incapacidade adquirida e está entre as três principais causas de morte a nível mundial, sendo responsável por cerca de 12% da totalidade dos óbitos registados", afirma Manuel Manita.

Um relatório de 2017 realizado pela Academia Americana de Neurologia deu conta de que 15% de todos os acidentes vasculares cerebrais isquémicos (que correspondem a cerca de 4/5 do total) acontecem com jovens adultos e adolescentes. Contudo, a falta de pesquisa e consciencialização dificulta a realização de um diagnóstico precoce e pode fazer toda a diferença.

Um AVC insquémico resulta da lesão das células cerebrais, quando elas morrem ou deixam de funcionar, pela ausência de oxigénio e nutrientes devido a um bloqueio do fluxo de sangue. Pelo contrário, quando as células são inundadas pelo sangue a partir de uma artéria que se rompe, o AVC é denominado hemorrágico.

A causa e o tipo de AVC que provocou a morte de Luke Perry não foram revelados, mas a Associação Americana do Coração afirma que este caso é uma prova de que o problema pode afetar pessoas de qualquer idade. E, por isso, é importante estar-se atento aos sintomas - rosto assimétrico de forma súbita, braços fracos, dificuldade de comunicação verbal, perda de visão e dor de cabeça forte - e evitar comportamentos que possam facilitar a ocorrência de um AVC.

Alguns conselhos da Associação são evitar dietas com elevadas calorias e muita gordura saturada. Além disso, o exercício físico é essencial.

Luke Perry fazia atualmente parte do elenco de "Riverdale", disponível na Netflix em Portugal, mas a sua popularidade começou mesmo nos anos 90, com "Beverly Hills 90210".