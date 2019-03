Cabeça de mulher encontrada em praia de Matosinhos dentro de saco de plástico

Segundo a fonte dos Bombeiros de Matosinhos/Leça., o alerta foi dado cerca das 10:00, após o que se deslocaram ao local agentes da Polícia Judiciária (PJ), que tomaram conta da ocorrência.

A PJ, continuou a fonte, "esteve a remover lixo de dentro de um contentor próximo do local onde foi encontrada a cabeça, para tentar descobrir se encontrava mais partes do corpo".

A Polícia Marítima encontra-se também no local, alertada para a descoberta por um habitante local que passeava junto à praia.

Não tendo encontrado outras partes do corpo, a PJ deu por concluídas as investigações cerca das 12:15, após o que a cabeça foi transportada ao Instituto de Medicina Legal do Porto pelos Bombeiros de São Mamede de Infesta, revelou à Lusa a mesma fonte.