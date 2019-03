Do homem que "não chora a cortar cebola" ao "socialista à volta dos tachos": as reações a Costa n'O Programa da Cristina

O primeiro-ministro esteve em direto na SIC e cozinhou uma cataplana de peixe. A aparição, acompanhado pela mulher, os filhos e a nora, foi, pode dizer-se, um prato cheio para as redes sociais

Sem fato e sem gravata, António Costa esteve na manhã desta terça-feira n'O Programa da Cristina, na SIC. Ao convidado principal, o primeiro-ministro, a apresentadora Cristina Ferreira juntou também a mulher, Fernanda Tadeu, os filhos e a nora. De avental, e num registo mais descontraído do que é habitual, o secretário-geral do PS preparou uma cataplana de peixe para o almoço. Porém, a passagem por aquela que é agora a "casa" mais seguida do País mereceu crítica e escárnio. De posts e tweets de deputados e dirigentes do PSD e do CDS (e até do PCP) a humoristas, as redes sociais não perdoaram.