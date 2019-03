Irmãs de cinco e oito anos encontradas vivas depois de estarem 44 horas perdidas. Um "milagre", diz o xerife

Decididas a levar o seu plano adiante, mesmo contra as ordens dos pais, Leia Carrico e a sua irmã mais nova Caroline, de oito e cinco anos, respetivamente, equiparam-se com as suas galochas cor de rosa, arranjaram um lanche e aventuraram-se pela floresta californiana na passada sexta-feira.

A aventura transformou-se rapidamente num pesadelo. Sem saber como voltar, as meninas ficaram sozinhas e perdidas durante 44 horas.

Uma equipa de buscas, com o auxílio de cães e helicópteros, encontrou-as domingo de manhã, depois de ter seguido um trilho de pegadas e de embalagens de barras de granola.

Os bombeiros encontraram as irmãs numa área arborizada, desidratadas e com frio, e entregraram-lhes roupas quentes, comida e água.

As crianças encontravam-se a cerca de 2,5 quilómetros de casa, disse William Honsal, xerife do condado de Humboldt. “Isto é um milagre”, considerou. “Este é um território acidentado, com condições extremas. É incrivel como elas aguentaram 44 horas neste tipo de ambiente.”

As duas irmãs, que vivem na pequena comunidade de Benbow, no noroeste de Sacramento, tinham algumas capacidades de sobrevivência adquiridas num clube de jovens que frequentavam.

Segundo os meios de comunicação norte-americanos, as irmãs disseram que se perderam ao tentar seguir um veado. Quando se aperceberam que não sabiam onde estavam, decidiram permanecer no mesmo local, onde conseguiam beber água fresca a partir de folhas.

“A maioria da equipa não conseguiu dormir nas últimas 48 horas”, disse William Honsal à Sky News, “ter um resultado positivo como este é completamente maravilhoso. Estas raparigas, definitivamente, tem uma história de sobrevivência para contar.”

Mike Fridley que fez parte das equipas de buscas, recorda que a mãe das irmãs “desabou ao telemóvel” quando lhe ligámos a dizer que tínhamos as suas filhas vivas."

As irmãs passaram a noite no hospital, onde comeram pizza, como se pode ver na foto que a reporter Kate Larsen publicou no seu Twitter.