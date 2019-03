Hoje é dia de escolher representante de Portugal na Eurovisão

O representante de Portugal no Festival da Eurovisão 2019, que decorre em maio em Israel, é escolhido este sábado entre os oito temas que disputam a final do Festival da Canção, numa cerimónia em Portimão

Hoje à noite, a RTP1 transmite, em direto, a partir da Portimão Arena, com lotação esgotada, a final da 53.ª edição do Festival da Canção, que será apresentada por Filomena Cautela, Inês Lopes Gonçalves e Vasco Palmeirim.

As oito canções em competição serão, por ordem de apresentação: "A dois" (composta e interpretada por Calema), "Mar Doce" (Mariana Bragada), "Perfeito" (composta por Tiago Machado e interpretada por Matay), "Pugna" (Surma), "Igual a ti" (NBC), "Mundo a mudar" (Frankie Chavez/Madrepaz), "Telemóveis" (Conan Osíris) e "Inércia" (D'Alva/Ana Cláudia).

Na final, que será também transmitida em direto na RTP Internacional e na RTP África, o peso das votações é repartido entre os telespectadores e um júri, com representantes de sete regiões de Portugal. Em caso de empate, prevalece a escolha do público. As votações estão abertas desde segunda-feira.

O vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio em Telavive, Israel.

No ano passado, a música "O Jardim", interpretada por Cláudia Pascoal e composta por Isaura, foi a representante portuguesa no Festival Eurovisão da Canção, que decorreu pela primeira vez em Portugal, em Lisboa, na sequência de o país se ter sagrado vencedor em 2017, em Kiev, com o tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral.