Melhor jogador de Bridge do mundo impedido de jogar durante um ano por... doping

As análises do jogador que figura na primeira posição do ranking da Federação Mundial de Bridge, Geir Helgemo, de 49 anos, acusaram a presença de clomifeno, um fármaco antiestrogénio utilizado no tratamento da infertilidade feminina, e testósterona sintética, duas substâncias consideradas ilegais pelas regras anti-doping da federação.

“Estas substâncias não tem qualquer tipo de efeito de melhoria no desempenho, por isso é um pouco estranho para nós, jogadores de Bridge,” comentou o Secretário Geral da Associação de Bridge norueguesa, Allan Livgård.

Natural da Noruega, Helgemo, que joga pelo Mónaco, reconheceu que violou as regras e aceitou a suspensão provisória que vai ainda ser analisada pelo painel Anti-Doping. Para além da suspensão, o atleta vai ver o título, a medalha e o prémio conquistados na Taça de Rosenblum 2018 revogados e devolvidos à federação. A sua equipa, "Team Zimmerman", vai ser considerada desclassificada da final e a participação é considerada como uma derrota. Para além destes castigos, Geir Helgemo, ainda terá que pagar uma indeminização de 3659 euros.

O seu colega de equipa, Tor Helness, número dois mundial, e a Federação de Bridge do Mónaco não vão ser considerados responsáveis, uma vez que o painel Anti-Doping considerou não ter havido "culpa ou negligência". O seu parceiro pode mesmo manter a medalha, o prémio e os masterpoints relativos ao segundo lugar.

Este não é a primeira vez que estes craques do Bridge estão envolvidos em polémica, sendo que o duo foi acusado pelas autoridades fiscais norueguesas de evasão fiscal e de ter escondido receitas relacionadas com o Bridge no total de 18 milhões de coroas norueguesas (equivale a quase 1,9 milhões de euros).