Como as aplicações de ‘mindfulness’ podem ajudar a combater a solidão

Muitas tem sido as tentativas e propostas para solucionar o problema da solidão cada vez mais presente na sociedade moderna. Um das mais recentes vem dos Estados Unidos e tem por base uma aplicação de telemóvel para o treino do mindfulness.

O estudo realizado por investigadores da Universidade Carnegie Mellon, Pensilvânia, e publicado no Proceedings of the National Academy of Science, revista oficial da Academia Nacional de Ciências dos EUA, contou com 153 participantes.

O primeiro passo foi levar os voluntários a responder a questionários sobre as suas redes sociais, as interações que levavam a cabo com as outras pessoas e como descreveriam os seus sentimentos de solidão (se sentissem algum tipo de solidão). Depois, durante um período de observação que se prolongou por três dias, os participantes iam relatando, através de mensagens, o que estavam a fazer e com quem, de forma a determinar os seus níveis base de sociabilidade.

Após esta abordagem inicial, os investigadores dividiram de forma aleátoria a amostra de pessoas em três grupos diferentes. A cada grupo foi designada uma aplicação para telemóvel. O primeiro grupo teve uma aplicação que ensinava técnicas para lidar com o stress. Ao segundo grupo foi atribuída outra aplicação, desta vez com técnicas de mindfulness, um treino mental que ensina a lidar com os pensamentos e emoções, através de meditação e de exercicios que pretendem fazer com que se preste atenção ao momento de concentração, à respiração e a outras sensações. Aos participantes do terceiro grupo, além da app de mindfulness, ainda lhes foi instruído que dissessem “sim” a todas as sensações -este método permitia que os sujeitos se tornassem mais atentos e alcançassem a equanimidade, estado em que um indivíduo consegue manter-se estável e é imperturbável por emoções exteriores.

O professor de psicologia J. David Creswell, que ajudou a conduzir este estudo, afirma que existem duas componentes principais quando se fala sobre intervenções mindfulness: “A primeira é aprender a prestar atenção e a controlar as experiências do momento presente, seja notar sensações no corpo, pensamentos ou imagens. A segunda é aprender a adotar uma atitude de aceitação destas experiências – uma de abertura, curiosidade e não-julgamento. Por exemplo, quando alguém está a meditar e começa a sentir dor nos joelhos, à luz do programa de treino mindfulness não deve “alterar o estado físico”.

Ao longo de duas semanas, foi pedido a cada participante que utilizasse a aplicação durante 20 minutos diáros e que, depois treinasse ,pelo menos durante mais 10. Após este período, os voluntários voltaram a preencher questionários e estiveram mais três dias sobre vigilância.

Os investigadores concluiram que pouco mudou nos dois primeiros grupos; contudo, os indivíduos que treinaram o aceitamento e a equanimidade tornaram-se mais sociáveis. Através das novas rotinas acabaram por interagir mais com outras pessoas e durante mais tempo e os seus questionários mostraram que se sentiam menos sós.

Depois destes estudos, David Creswell acredita que “equanimidade é a chave” para solucionar este problema e que os exercicios de “equilíbrio” ajudam as pessoas a sentirem-se menos auto-críticas e auto-conscientes.

“A solidão e o isolamento social estão entre os fatores de risco que mais contribuem para a falta de saúde e morte antecipada”, explica Emily Lindsay, que liderou o estudo. “Até agora, poucas intervenções tem sido eficazes para a redução da solidão ou do aumento do contacto social. A pesquisa que fizemos mostra que um programa mindfulness de 14 dias baseado no smartphone pode atingir ambos e a prática de receber as experiencias interiores – boas ou más – é o ingrediente chave para esses efeitos.”