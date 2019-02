Billy Porter: Mais do que um vestido (e as muitas mais vezes em que parou tudo para ver o ator)

A noite era de Oscars, mas, como sempre, grande parte das atenções esteve virada para o guarda-roupa. Foram muitos os vestidos que se destacaram pela originalidade, mas a forma como Billy Porter, de 49 anos se apresentou concentrou em si as objetivas dos fotográfos: nada menos do que um smoking conjugado com um vestido.

O ator e músico, que interpreta Pray Tell na série “Pose”, explicou à revista Vogue que optou por utilizar este estilo porque queria que as pessoas "percebessem que não têm que compreender ou sequer concordar com a autenticidade e a verdade das outras pessoas, apenas têm que as respeitar mutuamente.”

O vestido criado pelo designer Christian Siriano foi uma homenagem a Hector Xtravaganza, membro influente da comunidade ballroom, subcultura LGBTQ, que serviu como consultor na série “Pose” e que morreu este ano.

A escolha desta peça foi bastante pessoal: “Sempre fui inspirado pela moda, a minha avó e a minha mãe sempre foram muito fashion. Cresci a amar moda, mas houve sempre um limite na forma como me podia expressar.

Esta tomada de posição, meses depois de Billy ter sido bastante criticado pela escolha de roupa que utilizou na cerimónia dos Globos de Ouro, é apenas uma entre bastantes escolhas excêntricas.