Menino de três anos dado como desaparecido em Barcelos encontrado em tanque

O comando-geral da GNR acrescentou que o posto da GNR de Barcelos, distrito de Braga, recebeu o alerta para o desaparecimento da criança pelas 15:30, tendo o corpo sido encontrado "num tanque de rega nas proximidades da casa dos pais", pouco antes das 18:00.

Após receberem o alerta do desaparecimento, as autoridades iniciaram as buscas que culminaram com a descoberta do corpo da criança.