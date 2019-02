7 máscaras para deixar os miúdos irreconhecíveis (quase) sem gastar dinheiro

Para os pais (e os filhos) que não querem deixar passar em branco o Carnaval mas não querem comprar os habituais disfarces à venda, aqui ficam várias sugestões para fazer em casa (os adultos ou mesmo as crianças), simples e com efeito garantido

Máscara Coco

É Carnaval e ninguém leva a mal que se crie uma máscara de caveira inspirada no filme Coco e na tradição mexicana do Dia dos Mortos! Para as mãos, ensinamos também a fazer umas luvas especiais. Depois, basta abrir os roupeiros lá de casa à procura de roupa para completar o disfarce e fica um mascarado espetacular!

Mãos-esqueleto

1 / 4 Marcos Borga 2 / 4 Marcos Borga 3 / 4 Marcos Borga 4 / 4 Marcos Borga

Fita com flores para o cabelo dela

1 / 6 Marcos Borga 2 / 6 Marcos Borga 3 / 6 Marcos Borga 4 / 6 Marcos Borga 5 / 6 Marcos Borga 6 / 6 Marcos Borga

Narizes pintados

Use tintas faciais para pintar o nariz de preto e para pintar o pescoço de branco

Máscara para ele e para ela

Materiais

• Goma Eva branca tamanho A4 (Esponja que se compra na loja dos chineses) • Lápis de grafite e borracha • Tesoura • Marcadores para acetato (preto, azul e dourado, para máscara de rapaz; preto, vermelho, prateado e dourado para a de rapariga) • Elástico de rolinho branco • Brilhantes autocolantes para a máscara de rapariga

1 / 6 Marcos Borga 2 / 6 Marcos Borga 3 / 6 Marcos Borga 4 / 6 Marcos Borga 5 / 6 Marcos Borga 6 / 6 Marcos Borga

Máscara Creeper

Mário João

MATERIAL

. Caixa de cartão pequena . 2 caixas de sapatos pequenas e estreitas . Cartão rígido com cerca de 28x22cm (tamanho do tronco) . Papéis brancos e verdes de várias tonalidades com cerca de 4x4cm . Cartolinas pretas com 4x4cm . Régua ou esquadro . Fita-cola larga transparente . Fita-cola de papel . Elástico preto largo de fita . Agrafador . Fato de treino preto, luvas e ténis de cor escura

Mário João

Cabeça

Corte 4 abas da caixa de cartão e vire essa abertura para baixo.

Cole os vários papéis verdes e brancos de forma a conseguir o efeito de "pixel".

Cole na parte da frente da cabeça os quadradinhos pretos, de modo a marcar os olhos, nariz e boca característicos.

Mário João

Estabilize a cabeça da personagem na tua cabeça, agrafando uma tira de elástico nas extremidades e dando um nó no pescoço.

Mário João

Marque a posição dos olhos da criança na caixa. Com um x-ato abra os buracos no cartão.

Barriga

Na placa de cartão rígido cole quadradinhos verdes e brancos.

Mário João

Com a fita-cola transparente larga, fixe o elástico no cartão para que consiga atá-lo à cintura.

Pés

Feche cada caixa de sapato com fita-cola.

Mário João

Abra em cada caixa duas aberturas circulares (na tampa e na base) com o x-ato, de modo a que a criança consega passar por lá o pé e a perna.

Decore com os quadradinhos verdes e brancos.

Para facilitar a entrada do pé, faça cortes à volta do buraco.

Máscara Cat Noir

Mário João

MATERIAL

. Pau de vassoura . Pincel . Tinta plástica preta . Papel fino verde . Papel de veludo autocolante preto . Cartolina preta . Furador . Fio de silicone transparente . Cinto preto velho . Guizo de brinquedo (grande) . Agulha e linha preta . Roupa: blusa de gola alta preta, collants e meias justas pretas . Sapatilhas de ginástica (calçadas dentro dos collants)

Bastão

Pinte o pau de vassoura com a tinta e deixa secar.

A preto, desenhe o contorno da pata de um gato num quadradinho de papel verde. Cole o desenho no bastão.

Mário João

Máscara

Desenhe uma máscara (com saliência na zona do nariz) na cartolina preta e recorte-a.

Com essa forma marque uma máscara igual no papel de veludo e recorte-a.

Cole a máscara de veludo em cima da cartolina.

Faça um furo em cada ponta e ate os fios de silicone.

Mário João

Mário João

Orelhas

Recorte duas formas de orelhas de gato na cartolina preta.

Forre as formas com o papel de veludo.

Dobre em cada forma uma aba para dentro.

Faça 2 pequenos golpes com o x-ato nas extremidades de cada aba e passe um fio de silicone.

Mário João

Rabo

Corte o cinto, retirando-lhe a fivela.

Corte a ponta de forma arredondada.

Cosa a outra parte do cinto no interior das leggings junto ao elástico da cintura.

Guizo

Passe um pouco de fio de silicone pelo guizo e pendure-o no pescoço.

Máscara Ladybug

Mário João

MATERIAL

Cartolina preta • Papel autocolante vermelho e preto • Fita de cetim estreita preta e vermelha • Cartão fino (ex: embalagem de bolachas) • Carreto de plástico grande (estrutura onde vem a fita de cetim) • Elástico de rolo grosso preto . CD (para servir de molde) . Furador . Roupa: camisola de gola alta, collants térmicos e luvas vermelhas, sapatilhas de ginástica (ficam calçadas dentro dos collants) • Cabelo: 2 elásticos pretos para o cabelo, escova e spray azul.

Mário João

Desenhe uma máscara na cartolina preta e recore.

Com a máscara recortada, marque novamente a mesma forma no papel autocolante vermelho e corte-o.

Cole a máscara vermelha por cima da preta.

Desenhe bolinhas pretas no papel autocolante e recorte-as. Cole-as na máscara.

Fure as extremidades da máscara e passe as fitas de cetim vermelho pelos furos.

Mário João

Mala ioiô

Usando o CD como molde, marque no cartão fino 2 círculos e recorte-os.

Com o mesmo CD, marque 4 círculos vermelhos no papel autocolante e recorte-os.

Cole os círculos vermelhos nos círculos de cartão (frente e verso).

Faça mais bolinhas no papel autocolante preto e cole-as nos dois círculos (só na frente).

Cole o carreto numa das formas circulares e enrole o elástico preto, deixando uma argola na ponta.

Cole a outra forma circular na outra base do carreto.

Roupa

Faça várias bolas no papel autocolante preto, recorte-as e cole-as na roupa vermelha.

Alexandre Bordalo

Máscara Dragão Voador

Material:

• Dracalon (2 m aprox.) • Alcatifa verde fina (1 m aprox.) • Marcador preto • Tesoura • Cola universal líquida (tipo UHU) • Luvas verdes • Cartolina preta, verde e branca • Etiquetas redondas autocolantes • Óculos protectores de plástico (de preferência transparentes) • Lápis de grafite • Borracha • Gorro verde • Papel de celofane vermelho e laranja • Pedaço de mangueira transparente ou tubo plástico • Fita-cola • Sprays verde e castanho • Linha de algodão verde • Agulha • Camisolas, calças (ou collants) e sapatos castanhos

Corpo

Faça um colete em dracalon à medida - poderá ser feito em duas partes ou numa só.

Cosa as junções com a linha verde, deixando apenas as aberturas para os braços.

Recorte o dracalon para a cauda (a sua forma assemelha-se a um triângulo com o vértice para baixo).

Cosa a cauda à extremidade inferior das costas do colete.

Vire do avesso o «corpo» para que as costuras não se notem.

Pinte o corpo com spray verde e contorne-o com spray castanho.

Utilize o spray castanho para pintar o peito do dragão.

Construa duas asas com alcatifa verde e pinte as pregas com o marcador preto.

Recorte espinhos em alcatifa. Cosa as asas e os espinhos no tronco e na cauda do dragão.

Cabeça

Recorte em alcatifa espinhos para a cabeça, todos de tamanhos diferentes. Copie cada um deles porque cada espinho tem dois lados. Cole os pares de espinhos.

Cosa os espinhos ao gorro.

Pinte o rosto com tinta verde

Máscara

Desenhe a lápis, na cartolina verde, a «cara» do dragão.

Recorte-a e contorne-a a preto.

Atenção: tem de deixar dois buracos na máscara para os olhos! Cole a máscara aos óculos.

À volta dos orifícios dos olhos, cole as etiquetas sobrepostas.

Com o marcador preto, desenhe os dentes do dragão na cartolina branca. Faça umas abas para poder colar. Recorte-os e cole-os por dentro da máscara.

Desenhe as orelhas na cartolina verde e cole-as na parte lateral dos óculos.

O fogo

Para fazer o fogo que sai da boca do dragão:

1 -Corte tiras de celofane cor de laranja e vermelho

2. Cole-as com fita cola ao lado de fora da mangueira.

Depois é só soprar pela mangueira

Máscara Vulcão explosivo

Alexandre Bordalo

Material:

Placa de espuma (1,50 cmx1,50 cm c/3 cm de espessura aprox.) • Agulha para coser lã • Lã preta . Sprays preto e vermelho • Tesoura • Caneta de feltro preta • Luvas de látex (facultativo) • Palha-de-aço • Tintas vermelha e laranja para pinturas faciais • Vestuário, sapatos e luvas de cor preta

Como fazer

Faça um cone com a placa de espuma e cosa as extremidades.

Corte o vértice do cone, de forma a abrir a «cratera» dou vulcão.

Corte a base de maneira irregular.

Coloque a criança dentro do vulcão marque, com a caneta preta, o sítio onde serão abertos os dois buracos para os braços.

Abra os buracos marcados para os braços com uma tesoura.

Faça algumas pregas ao longo do fato, unindo e cosendo com lã duas partes de esponja.

Num local arejado e utilizando as luvas de látex, pinte a base do fato com o spray preto e use o spray vermelho para imitar a lava.

Insista com o spray preto nas costuras. Para imitar a cinza, agrafe pedaços de palha-de--aço ao fato.

Máscara Múmia chique

Alexandre Bordalo

Material:

.Plástico branco fino (3 m x 1 m) . X-acto • Ligadura branca • Furador • Lápis de grafite • Borracha • Tesoura • Cartão fino (ex. caixa de cereais) • Cola universal líquida (tipo UHU) • Clips • Lápis de cera (amarelo, cor-de-rosa e azul) • Marcador preto • Velcro autocolante branco • Luvas, camisola, calças (ou leggings) e calçado branco • Bâton vermelho • Tinta prateada brilhante para pintura facial

Rosto e pés

Pinte as zonas à volta dos olhos com tinta prateada brilhante e os lábios de vermelho.

Enrole bastante ligadura à volta da cabeça (de modo a só deixar de fora os olhos, o nariz, a boca e as orelhas)

Enrole ligadura à volta dos sapatos

Corpo

Desenhe a túnica da múmia no plástico branco, usando uma camisola larga e comprida como molde.

Recorte um decote em V.

Fure as laterais da camisola e una-as com a ligadura.

Para as mangas, corte dois pedaços de plástico com o dobro da largura do braço.

Fure as duas peças, sobrepostas, nas mangas, e una-as com a ligadura.

Corte pedaços de ligadura e cole a gosto em cima da camisola de plástico

Acrescente um toque especial ao disfarce fazendo um cinto, com uma tira de ligadura comprida, e dêum laço.