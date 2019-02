Ator de Empire acusado de encenar o ataque homofóbico e racista de que teria sido alvo

O ator de 36 anos alega que foi agredido por dois homens de cara tapada, em Chicago, a 29 de janeiro. Na queixa que apresentou, disse à polícia que os seus atacantes gritaram insultos homofóbicos (a estrela assumiu a sua homossexualidade em 2015) e racistas. Já este mês, apareceu, visivelmente emocionado, no Good Morning America, onde disse sentir-se "para sempre mudado" na sequência do alegado ataque.

Agora, é acusado de ter prestado declarações falsas às autoridades e ter encenado esse mesmo episódio, depois de os dois suspeitos, chamados a depos, declararem ter sido pagos para simular a agressão.

Imagens captadas por câmaras de segurança mostram Abimbola "Abel" e Olabinjo "Ola" Osundairo, dois irmãos aspirantes a atores, a adquirir as máscaras de esqui que teriam depois usado no ataque. Os dois foram longamente interrogados pela polícia mas saíram em liberdade, 48 horas depois.

As autoridades não divulgaram o que os irmãos disseram aos investigadores ou que provas recolheram, mas, na última sexta-feira, anunciaram "uma reviravolta significativa na trajetória" da investigação desde que os dois homens foram encontrados.

Um deles, segundo a polícia, chegou mesmo a aparecer na série Empire, enquanto o Chicago Tribune adianta que Smollett segue a sua página no Instagram dedicada ao culturismo.

De acordo com os advogados do ator, um dos irmãos é o personal trainer do ator, contratado para o ajudar a ficar em forma para o vídeo de uma música.

O FBI está a investigar se foi Smollett quem enviou a si próprio as cartas com ameaças que este diz ter recebido uma semana antes do alegado ataque.

Os rumores sobre o eventual papel do ator no caso começaram a circular com notícias que davam conta da sua falta de coperação com a polícia. Mais tarde, os investigadores afirmaram estranhar não conseguirem encontrar o vídeo da cena, quando a baixa de Chicago está cheia de câmaras de vigilância.

Na quarta-feira, a Fox Entertainment e a 20th Century Fox Television emitiram um comunicado a informar que a sua personagem vai continuar na série e que o ator "continu a ser um profissional consumado em cena".

Se Smollett for considerado culpado, pode enfrentar um a três anos de prisão e ver-se obrigado a cobrir os custos da investigação.